Fenerbahçe Crespo'nun Rayo Vallecano'ya kiralandığını duyurdu

Fenerbahçe, Miguel Crespo'nun İspanya ekibi Rayo Vallecano'ya kiralandığını resmen açıkladı.

Son Güncelleme:
Fenerbahçe Crespo'nun Rayo Vallecano'ya kiralandığını duyurdu

Fenerbahçe, Portekizli futbolcusu Miguel Crespo'yu İspanya Birinci Futbol Ligi (LaLiga) ekiplerinden Rayo Vallecano'ya kiraladı.

Sarı-lacivertli ekipten yapılan açıklamada, 27 yaşındaki futbolcunun sezon sonuna kadar kiralanması konusunda anlaşmaya varıldığı duyuruldu.

Fenerbahçe, Rayo Vallecano'nun futbolcuyu satın alma opsiyonuyla kiraladığını da açıkladı.

Crespo, 2021-2022 sezonu öncesinde Fenerbahçe'ye transfer olurken, sarı-lacivertli forma altında 56'sı Süper Lig olmak üzere toplam 80 maçta 5 bin 28 dakika forma giydi. Crespo bu maçlarda 5 kez gol sevinci yaşarken 6 da asist yaptı.

Kaynak: AA

Etiketler
Fenerbahçe transfer İspanya
Son Güncelleme:
Son 2 gün kaldı! Başvuran emeklilere 7.500 TL nakit ödeme yapılıyor Son 2 gün kaldı! Başvuran emeklilere 7.500 TL nakit ödeme yapılıyor
Çağlar Söyüncü’nün lisansı çıktı Çağlar Söyüncü’nün lisansı çıktı
Kanal D dizisi Yargı'dan gelen haberler kötü! Final tuşuna basıldı Kanal D dizisi Yargı'dan gelen haberler kötü! Final tuşuna basıldı
Rıza Kayaalp, güreş tarihine geçmek için mindere çıkacak Rıza Kayaalp, güreş tarihine geçmek için mindere çıkacak
ÇOK OKUNANLAR
Emekliye ek zamda yeni kulis: 'Günü bile belli, en düşük maaş...' Emekliye ek zamda yeni kulis: 'Günü bile belli, en düşük maaş...'
İslam Memiş 'son 24 saatiniz kaldı' dedi, altın sahiplerini uyardı: 'Bir an önce hazırlığa başlayın' İslam Memiş 'son 24 saatiniz kaldı' dedi, altın sahiplerini uyardı
Abdullah Çatlı'ya ait olduğu iddia edilen görüntüler gündem oldu: 'Eşgali gizleme şekli...' Abdullah Çatlı'ya ait olduğu iddia edilen görüntüler gündem oldu: 'Eşgali gizleme şekli...'
Gazeteler, Can Atalay'ın vekilliğinin düşürülmesini nasıl gördü? Gazeteler, Can Atalay'ın vekilliğinin düşürülmesini nasıl gördü?
Milyonlarca kredi kartı sahibini ilgilendiriyor: Bankalar uyarıyor, kapatılmaması için tek bir şart var Bankalar uyarıyor, kapatılmaması için tek bir şart var