Fenerbahçe Crespo'nun Rayo Vallecano'ya kiralandığını duyurdu
Fenerbahçe, Miguel Crespo'nun İspanya ekibi Rayo Vallecano'ya kiralandığını resmen açıkladı.
Fenerbahçe, Portekizli futbolcusu Miguel Crespo'yu İspanya Birinci Futbol Ligi (LaLiga) ekiplerinden Rayo Vallecano'ya kiraladı.
Sarı-lacivertli ekipten yapılan açıklamada, 27 yaşındaki futbolcunun sezon sonuna kadar kiralanması konusunda anlaşmaya varıldığı duyuruldu.
Fenerbahçe, Rayo Vallecano'nun futbolcuyu satın alma opsiyonuyla kiraladığını da açıkladı.
Crespo, 2021-2022 sezonu öncesinde Fenerbahçe'ye transfer olurken, sarı-lacivertli forma altında 56'sı Süper Lig olmak üzere toplam 80 maçta 5 bin 28 dakika forma giydi. Crespo bu maçlarda 5 kez gol sevinci yaşarken 6 da asist yaptı.
Kaynak: AA
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