Çağlar Söyüncü’nün lisansı çıktı

Fenerbahçe, Atletico Madrid forması giyen milli futbolcu Çağlar Söyüncü'nün lisansını çıkarttı.

Son Güncelleme:
Çağlar Söyüncü’nün lisansı çıktı

Fenerbahçe, ara transfer döneminde kiralık olarak kadrosuna kattığı Çağlar Söyüncü’nün lisansını çıkardı.

Fenerbahçe, Atletico Madrid forması giyen milli futbolcu Çağlar Söyüncü’yü sezon sonuna kadar kadrosuna katmıştı.

Sarı-lacivertiler, 27 yaşındaki futbolcunun lisansını da çıkardı. Fenerbahçe, Türkiye Futbol Federasyonu’na (TFF) milli oyuncu ile 30 Haziran 2024’e kadar mukavele imzalandığını belirtti.

Kaynak: İHA

Etiketler
Fenerbahçe
Son Güncelleme:
Rıza Kayaalp, güreş tarihine geçmek için mindere çıkacak Rıza Kayaalp, güreş tarihine geçmek için mindere çıkacak
Beşiktaş'a kötü haber: Sakatlık açıklaması Beşiktaş'a kötü haber: Sakatlık açıklaması
Bunu yapmayan tazminat ödeyecek! 81 ilde miras tapular için yeni dönem Bunu yapmayan tazminat ödeyecek! 81 ilde miras tapular için yeni dönem
Kanal D dizisi Yargı'dan gelen haberler kötü! Final tuşuna basıldı Kanal D dizisi Yargı'dan gelen haberler kötü! Final tuşuna basıldı
ÇOK OKUNANLAR
Emekliye ek zamda yeni kulis: 'Günü bile belli, en düşük maaş...' Emekliye ek zamda yeni kulis: 'Günü bile belli, en düşük maaş...'
Abdullah Çatlı'ya ait olduğu iddia edilen görüntüler gündem oldu: 'Eşgali gizleme şekli...' Abdullah Çatlı'ya ait olduğu iddia edilen görüntüler gündem oldu: 'Eşgali gizleme şekli...'
İslam Memiş 'son 24 saatiniz kaldı' dedi, altın sahiplerini uyardı: 'Bir an önce hazırlığa başlayın' İslam Memiş 'son 24 saatiniz kaldı' dedi, altın sahiplerini uyardı
Gazeteler, Can Atalay'ın vekilliğinin düşürülmesini nasıl gördü? Gazeteler, Can Atalay'ın vekilliğinin düşürülmesini nasıl gördü?
Milyonlarca kredi kartı sahibini ilgilendiriyor: Bankalar uyarıyor, kapatılmaması için tek bir şart var Bankalar uyarıyor, kapatılmaması için tek bir şart var