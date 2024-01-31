Beşiktaş'a kötü haber: Sakatlık açıklaması

Beşiktaş Kulübü, Salih Uçan'ın sağ uyluk üst iç adalesinde gerilme ve ödem tespit edildiğine dair açıklama yaptı.

Son Güncelleme:
Beşiktaş'a kötü haber: Sakatlık açıklaması

Beşiktaş Kulübü, Salih Uçan'ın sağ uyluk üst iç adalesinde gerilme ve ödem tespit edildiğini duyurdu.

Beşiktaş ayrıca, Afrika Uluslar Kupası hazırlık sürecinde Kamerun Milli Takımı kampında uyluk arka adalesinden sakatlanan Aboubakar’ın, Türkiye döndükten sonra yapılan kontrollerinde sakatlık seviyesinin ’Biseps femoris evre 2 B strain’ olarak değerlendirildiğini ve tedavi sürecinin devam ettiğini açıkladı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, 30 yaşındaki orta saha oyuncusunun sağlık duruma ilişkin şu ifadeler kullanıldı:

"Futbol takımımızın EMS Yapı Sivasspor'la oynadığı müsabaka sonrası sağ uyluk iç adalesinde ağrı hisseden oyuncumuz Salih Uçan'ın Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde yapılan MR görüntülemesinde, uyluk üst iç adalesinde gerilme ve kanama tespit edilmiş olup oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimizce başlanmıştır."

Kaynak: AA

Etiketler
Beşiktaş
Son Güncelleme:
Messi ile Ronaldo karşı karşıya geliyor Messi ile Ronaldo karşı karşıya geliyor
Yeni dönem başlıyor: Maçların VAR kayıtları açıklanacak! Yeni dönem başlıyor: Maçların VAR kayıtları açıklanacak!
Son 2 gün kaldı! Başvuran emeklilere 7.500 TL nakit ödeme yapılıyor Son 2 gün kaldı! Başvuran emeklilere 7.500 TL nakit ödeme yapılıyor
Kızartma yaparken yağ sıçramasını önleyen teknik! Ayrıca ev asla yağ kokmuyor Kızartma yaparken yağ sıçramasını önleyen teknik! Ayrıca ev asla yağ kokmuyor
ÇOK OKUNANLAR
Emekliye ek zamda yeni kulis: 'Günü bile belli, en düşük maaş...' Emekliye ek zamda yeni kulis: 'Günü bile belli, en düşük maaş...'
Abdullah Çatlı'ya ait olduğu iddia edilen görüntüler gündem oldu: 'Eşgali gizleme şekli...' Abdullah Çatlı'ya ait olduğu iddia edilen görüntüler gündem oldu: 'Eşgali gizleme şekli...'
İslam Memiş 'son 24 saatiniz kaldı' dedi, altın sahiplerini uyardı: 'Bir an önce hazırlığa başlayın' İslam Memiş 'son 24 saatiniz kaldı' dedi, altın sahiplerini uyardı
Gazeteler, Can Atalay'ın vekilliğinin düşürülmesini nasıl gördü? Gazeteler, Can Atalay'ın vekilliğinin düşürülmesini nasıl gördü?
Milyonlarca kredi kartı sahibini ilgilendiriyor: Bankalar uyarıyor, kapatılmaması için tek bir şart var Bankalar uyarıyor, kapatılmaması için tek bir şart var