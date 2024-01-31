Beşiktaş'a kötü haber: Sakatlık açıklaması

Beşiktaş Kulübü, Salih Uçan'ın sağ uyluk üst iç adalesinde gerilme ve ödem tespit edildiğini duyurdu.

Beşiktaş ayrıca, Afrika Uluslar Kupası hazırlık sürecinde Kamerun Milli Takımı kampında uyluk arka adalesinden sakatlanan Aboubakar’ın, Türkiye döndükten sonra yapılan kontrollerinde sakatlık seviyesinin ’Biseps femoris evre 2 B strain’ olarak değerlendirildiğini ve tedavi sürecinin devam ettiğini açıkladı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, 30 yaşındaki orta saha oyuncusunun sağlık duruma ilişkin şu ifadeler kullanıldı:

"Futbol takımımızın EMS Yapı Sivasspor'la oynadığı müsabaka sonrası sağ uyluk iç adalesinde ağrı hisseden oyuncumuz Salih Uçan'ın Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde yapılan MR görüntülemesinde, uyluk üst iç adalesinde gerilme ve kanama tespit edilmiş olup oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimizce başlanmıştır."

Kaynak: AA