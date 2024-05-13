Uzmanı açıkladı: Kamuda tasarruf paketinin perde arkasında 'emekli maaşı' detayı

Çalışma Yaşamı Uzmanı Prof. Dr. Aziz Çelik, kamuda tasarruf paketine ilişkin dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Çelik, "Kamuda tasarruf' dedikleri, emekliye zam vermemektir" dedi.

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Uzmanı açıkladı: Kamuda tasarruf paketinin perde arkasında 'emekli maaşı' detayı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek kamuda tasarruf paketinin detayları için kameralar karşısına geçti.

Üç ana başlık içeren pakette taşıtlardan kamu binalarına, yatırım projelerinden diğer harcama türlerine kadar birçok alanda tedbirler açıklandı. Paket kapsamında 3 yıl boyunca emekli olanlar hariç kamuya yeni personel alımı yapılmayacak, kamuda 3 yıl süreyle yeni araç satın alma ve kiralama yapılmayacak.

"EMEKLİYE ZAM VERMEMEKTİR"

Paketin açıklanmasının ardından Çalışma Yaşamı Uzmanı Prof. Dr. Aziz Çelik, "Kamuda tasarruf' dedikleri, emekliye zam vermemektir" dedi.

Uzmanı açıkladı: Kamuda tasarruf paketinin perde arkasında 'emekli maaşı' detayı - Resim : 1

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Çelik, şu ifadelere yer verdi:

"Kamuda tasarruf paketi göz boyamadır. Asıl 'tasarrufu' işçiye, memura emekliye yaptıracaklar bu paketle tepkiyi yumuşatmaya çalışıyorlar. 'Kamuda tasarruf' dedikleri, kamu harcamalarını ve hizmetlerini kısmak, kamuya yeni çalışan almamak, yeni kadro açmamak, memura ve emekliye zam vermemektir. Diğerleri işin makyajıdır."

Kaynak: Gerçek Gündem

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