Battal İlgezdi, seçimden önce ne var ne yoksa satmış!

GERÇEK GÜNDEM - HABER MERKEZİ

Hakkında birçok yolsuzluk iddiası bulunan eski İstanbul Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi, 31 Mart'ta gerçekleştirilen yerel seçimlerden önce CHP'den aday gösterilmeyince, partisinden istifa etti.

İlgezdi'nin istifasının ardından 9 Ocak 2024 tarihli ve 2024/36 sayılı Belediye Encümen kararıyla Küçükbakkalköy Mahallesi'nde yer alan ve içinde nikah ve belediye meclis salonu da olan Novada Alışveriş Merkezi'ni sattığı ortaya çıktı.

NE OLMUŞTU?

3 dönemdir Ataşehir Belediye Başkanlığı görevini yürüten Battal İlgezdi, bir dönem daha aday gösterilmeyince CHP'den istifa etmişti.

İlgezdi, yaptığı istifa açıklamada, CHP'de "değişim" hareketini başlatan Ekrem İmamoğlu'nu sorumlu tutmuş ve Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın olduğu için harcandığını söylemişti.

Öte yandan İlgezdi, "Partide çok açık şekilde Kürt ve Alevi tasfiyesi yapılıyor. Ne hikmetse bir Karadeniz lobisi İstanbul'da her tarafta belediye başkanı oluyor" demişti.

Kaynak: Gerçek Gündem