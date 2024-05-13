Meclis Başkanı Kurtulmuş'un 'yeni anayasa' turu sürecek: Sıradaki durak MHP

TBMM Başkanı Kurtulmuş'un yeni anayasa çalışmaları kapsamında sıradaki durağı MHP Grubu olacak.

Meclis Başkanı Kurtulmuş'un 'yeni anayasa' turu sürecek: Sıradaki durak MHP

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, yeni anayasa çalışmaları kapsamında yarın MHP TBMM Grubu'nu ziyaret edecek.

Mecliste grubu bulunan siyasi partilere yeni anayasa konusunda başlattığı ziyaretler kapsamında daha önce CHP, İYİ Parti, DEM Parti ve Saadet Partisi yetkilileriyle görüşen Kurtulmuş, yarın da MHP TBMM Grubu'na ziyarette bulunacak.

Kurtulmuş, MHP’nin yeni anayasa konusundaki görüşlerini dinleyecek.

Kaynak: AA

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