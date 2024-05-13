TBMM'ye 6 yeni dokunulmazlık dosyası sevk edildi

DEM Parti, CHP ve MHP milletvekillerine ait 6 dokunulmazlık dosyası, TBMM Başkanlığı'na sunuldu.

TBMM'ye 6 yeni dokunulmazlık dosyası sevk edildi

Cumhurbaşkanlığı tarafından gönderilen yasama dokunulmazlığının kaldırılması tezkereleri, Meclis Başkanlığı tarafından TBMM Anayasa ve Adalet Komisyonu üyelerinden kurulu Karma Komisyona sevk edildi.

Karma Komisyona DEM Parti Hakkari Milletvekili Onur Düşünmez'in iki dosyası sevk edilirken diğer dosyalar şu milletvekillerine ait:

"CHP İstanbul Milletvekili Suat Özçağdaş, CHP Kırklareli Milletvekili Fahri Özkan, CHP Gaziantep Milletvekili Hasan Öztürkmen, MHP Nevşehir Milletvekili Filiz Kılıç."

Kaynak: AA

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