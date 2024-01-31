Marmara Denizi'nde deprem!
Kandilli Rasathanesi, Marmara Denizi'nde 3,4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıkladı.
Marmara Denizi’nde 3,4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Kandilli Rasathanesi’nden yapılan açıklamada 13.17’de Gemlik Körfezi’nde meydana geldiği belirtilen depremin derinliği 5.4 kilometre olarak açıklandı.
#DEPREM— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) January 31, 2024
GEMLIK KORFEZI (MARMARA DENIZI) https://t.co/pYKSdeYuRv
31.01.2024, 13:17:30 TSİ
Büyüklük: 3.4
Derinlik: 5.4 km#Kandilli
Kaynak: Gerçek Gündem
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