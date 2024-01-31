Marmara Denizi'nde deprem!

Kandilli Rasathanesi, Marmara Denizi'nde 3,4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıkladı.

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Marmara Denizi'nde deprem!

Marmara Denizi’nde 3,4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Kandilli Rasathanesi’nden yapılan açıklamada 13.17’de Gemlik Körfezi’nde meydana geldiği belirtilen depremin derinliği 5.4 kilometre olarak açıklandı.

Kaynak: Gerçek Gündem

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Marmara Denizi Deprem
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