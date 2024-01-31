Bahçeli'den Atalay'ın vekilliğinin düşürülmesinin ardından ilk paylaşım: AYM'yi milli huzur ve güvenliğe darbeyle suçladı

MHP lideri Devlet Bahçeli, sosyal medyadan Atalay'ın vekilliğinin düşürülmesinin ardından ilk paylaşımını yaptı. Bahçeli AYM'ye suçlamalarda bulundu.

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Bahçeli'den Atalay'ın vekilliğinin düşürülmesinin ardından ilk paylaşım: AYM'yi milli huzur ve güvenliğe darbeyle suçladı

Anayasa Mahkemesi kararı yoksayılarak Meclis’te okunan Yargıtay kararıyla TİP milletvekili Can Atalay’ın vekilliği düşürülürken, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, AYM’yi ‘milli huzur ve güvenliğimize darbeye tevessül’ etmekle suçladı.

Sosyal medyadan paylaşımlarda bulunan Bahçeli, “Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk devletidir. Hukukun üstünlüğü herkes için bağlayıcıdır. Hiç kimsenin suç işleme özgürlüğü, suçluyu koruma imtiyazı veya bir yargı kararını darbe iddiasıyla yok sayma hakkı olamaz. Demokrasiye, milli huzur ve güvenliğimize darbeye tevessül eden Anayasa Mahkemesi’dir” diye yazdı.

Bahçeli paylaşımlarının tamamında şunları yazdı:

"Milli iradenin tecelligahı olan Türkiye Büyük Millet Meclisi, Anayasa Mahkemesi’nin medya gücünü arkasına alarak ilerlettiği vesayetçi, art niyetli, peşin hükümlü, siyasi hüviyetli sakat ve sancılı tutumunu reddetmiş, Anayasa’nın 84’üncü maddesinin ikinci fıkrası çerçevesinde kesinleşmiş mahkeme kararının gereğini yapmıştır.

UTANÇ KARARINI MECLİS'TE OKUTAN BOZDAĞ'A TEBRİK

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan Vekili Sayın Bekir Bozdağ’ı cesur, dirayetli ve tavizsiz yönetiminden dolayı tebrik ediyor, Gazi Meclis’in saygınlığını muhafaza ve müdafaa gayreti nedeniyle de teşekkürlerimi paylaşıyorum. Başkanlık kürsüsü önüne toplanan, sıra kapaklarına vuran, Meclisi’mizi yuhalayarak kendileriyle müsemma olan nefret ve şiddet gösterisine heveslenenler kınanmaya müstahak demokrasi cellatlarıdır.

Millet iradesi demokrasi ve hukuk namusuna sahip çıkmıştır. Şerafettin Can Atalay’ın milletvekilliğinin düşmesinin hitamında yeni bir gezi provokasyonu telaffuz edenler gaflettedir. Sokağı ve kanunsuz direnişi adres gösterenler, dahası ülkemiz aleyhine her türlü pozisyonun alınmasından bahsedenler husumet figüranlarıdır."

'BEDELİ VE SONUÇLARI ÇOK AĞIR OLACAK BİR YANLIŞ...'

Hiç kimse bedeli ve sonuçları çok ağır olacak bir yanlışın faili olmamalıdır. Türkiye’nin anarşiye ve sokak diline teslimiyeti sadece ham bir hayaldir. Demokrasiye ve hukuka saygı herkesin, hepimizin temel sorumluluğudur. Şuur kaybının pençesinde bu sorumluluğun hilafına hareket edenleri ne tarih ne de millet affetmeyecektir."

Kaynak: Gerçek Gündem

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Anayasa Mahkemesi (AYM) Devlet Bahçeli MHP Can Atalay
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