Belediyeden açıklama: Ankara Büyükşehir "beşli çete"deki şirketin teklif verdiği ihaleyi iptal etti
Mansur Yavaş'ın başkanı olduğu Ankara Büyükşehir Belediyesi, en düşük teklifi Cengiz Holding'in verdiği Mamak Metrosu'nun ihalesini 'tekliflerin fahiş olması' nedeniyle iptal etti. Belediye ihalenin yenileneceğini duyurdu.
CHP'li Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), en düşük teklifi “Beşli çete” olarak anılan şirketlerden biri olan Cengiz Holding'in verdiği Mamak Metrosu ihalesini, bu teklifin bile maliyetin yüzde 55 üzerinde olması nedeniyle iptal etti.
BELEDİYEDEN AÇIKLAMA
ABB'den yapılan açıklamada, projenin yaklaşık maliyeti 370 milyon Euro olduğu halde ihalede en düşük teklifin 575 milyon Euro ile Cengiz İnşaat'a ait olduğu, en düşük üç teklif arasındaki farkın yüzde 1'den az olduğu vurgulandı.
İHALE YENİLENECEK
ABB, ihalenin yenileceğini "ABB, rekabetçi ortamın sağlanmasını ve Ankaralının parasının fahiş şekilde harcanmamasını teminen en kısa zamanda yeniden ihale yapacak" sözleriyle açıkladı.
KİM BU BEŞLİ ÇETE?
Muhalefet partileri, kamudan en çok ihale alan ve bununla dünya liderliğine oynayan Cengiz, Limak, Kalyon, Kolin ve Makyol şirketlerini "beşli çete" olarak tanımlıyor.
Bu şirketlerin ortak noktaları AKP ve Recep Tayyip Erdoğan’a yakınlıkları, 2010’lu yıllar boyunca Türkiye’nin en büyük ihalelerinin müdavimi olmaları ve yolsuzluk iddialarının merkezinde yer almaları... Beş şirket, İstanbul Havalimanı’ndan Çanakkale Köprüsü’ne, Kuzey Marmara Otoyolu’ndan elektrik dağıtım şirketlerine aldıkları çok sayıda yap-işlet-devret modelli dev ihaleler aldı. Söz konusu şirketlerin medya da dahil olmak üzere farklı alanlarda yatırımları var.
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