Belediyeden açıklama: Ankara Büyükşehir "beşli çete"deki şirketin teklif verdiği ihaleyi iptal etti

CHP'li Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), en düşük teklifi “Beşli çete” olarak anılan şirketlerden biri olan Cengiz Holding'in verdiği Mamak Metrosu ihalesini, bu teklifin bile maliyetin yüzde 55 üzerinde olması nedeniyle iptal etti.

BELEDİYEDEN AÇIKLAMA

ABB'den yapılan açıklamada, projenin yaklaşık maliyeti 370 milyon Euro olduğu halde ihalede en düşük teklifin 575 milyon Euro ile Cengiz İnşaat'a ait olduğu, en düşük üç teklif arasındaki farkın yüzde 1'den az olduğu vurgulandı.

İHALE YENİLENECEK

ABB, ihalenin yenileceğini "ABB, rekabetçi ortamın sağlanmasını ve Ankaralının parasının fahiş şekilde harcanmamasını teminen en kısa zamanda yeniden ihale yapacak" sözleriyle açıkladı.