İmamoğlu Akşener'in iddialarına yanıt verdi: "Bize atılan hiçbir taşın etkisi olmaz"

İmamoğlu, İYİ Parti grup toplantısında kendisini hedef alan Akşener'e yanıt verdi. İmamoğlu, "Bizim öyle bir şey yapmayacağımızı en iyi kendisi bilir" dedi.

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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu İstanbul Tasarım Müzesi’nin açılışının ardından, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in kendisini hedef alan sözlerine yanıt verdi.

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İmamoğlu, kendisinin öyle bir şey yapmayacağını en iyi Akşener'in bileceğini vurgulayan İmamoğlu, "Belli ki İstanbul’da Ekrem İmamoğlu üzerinden konuşmak, taş atmak böyle bir prim yapacak zannedilir şekle doğru gidiyor. Bize atılan hiçbir taşın etkisi olmaz" dedi.

'BİZE TAŞ ATMAK PRİM YAPACAK ZANNEDİLİR ŞEKLE DOĞRU GİDİYOR'

İmamoğlu konuya ilişkin şunları söyledi:

“Bizim öyle bir engelleme veya bu tarz girişim ya da engellemede bulunmayacağımızı en iyi kendileri bilirler. Bu noktada, ne için yaptığını bilmiyorum bu açıklamayı. Bir kere bu işin İstanbul’u yok, muhtelif şehirleri var. Bu işler de firmalarda yönetiliyor. Onlarla konuşabilirler. Belli ki İstanbul’da Ekrem İmamoğlu üzerinden konuşmak, taş atmak böyle bir prim yapacak zannedilir şekle doğru gidiyor. Bize atılan hiçbir taşın etkisi olmaz. Bize doğru gelirken, taşların her birisi güle dönüşür. Dikkat etsinler. Bizim öyle bir endişemiz yok. İnsanlara karşı, demokrasiye karşı her zaman sorumluluk hissettik ve hiçbir daim bu sorumluluğun dışında hareket etmedik. Yine tekrar ediyorum yine en bunu en iyi Akşener bilir."

AKŞENER NE DEMİŞTİ?

Akşener, partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada, partisinin seçim çalışmalarının İmamoğlu tarafından engellendiğini öne sürmüştü. Akşener, konuya ilişkin açıklamasında, “Bugün de; birileri istiyor ki; bilbordsuz, seçim kampanyası yapalım! Ama bu defa, öncekilerden farklı ve ilginç olarak; önümüze bu engeli çıkartan iktidar değil, ana muhalefet. Bizi sansürlemek isteyen; saray değil belediye! Bizi engellemeye çalışan; Beştepe değil, Saraçhane!” demişti.

Kaynak: Gerçek Gündem

Etiketler
Ekrem İmamoğlu Meral Akşener İstanbul Büyükşehir Belediyesi CHP İYİ Parti
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