TBB'den 'Can Atalay' açıklaması: Tarihe kapkara harflerle yazılmış...

Türkiye Barolar Birliği, TBMM Genel Kurulu’nda cezaevindeki TİP Hatay Milletvekili Can Atalay’ın milletvekilliğinin düşürülmesine ilişkin açıklama yaptı.

TBB'den 'Can Atalay' açıklaması: Tarihe kapkara harflerle yazılmış...

Gezi Davası tutuklusu Türkiye İşçi Partisi (TİP) Hatay Milletvekili Can Atalay’ın milletvekilliği, hakkındaki Yargıtay kararının dün TBMM Genel Kurulu'nda okutulmasıyla düşürüldü.

Atalay'ın milletvekilliğinin düşürülmesine tepki gösteren Türkiye Barolar Birliği, “Yaşanan süreç yeni bir anayasa ihtiyacını değil tam aksine yıllardır süren 'anayasasızlaşma' sorunumuzun Meclis çatısı altında vücut bulduğunu göstermektedir. Anayasal düzeni korumakla görevli oldukları halde bir yargı merciinin Anayasa’yı yok saymasına ortak olarak yurttaşın iradesini hiçe sayanlar unutmamalıdır ki; bu ve benzeri uygulamalar tarihe kapkara harflerle yazılmış hukuksuzluk girişimlerinden öteye geçememiştir” açıklamasını yaptı.

Türkiye Barolar Birliği, şu açıklamayı yaptı:

“AYM’nin hak ihlali tespiti yaparak yeniden yargılama yönündeki kararına rağmen Yargıtay 3. Ceza Dairesi’nin Anayasa’yı ihlal eden hukuk dışı uygulamasına, kararı yüce Meclis çatısı altında okutarak ortak olmak, milli iradeyi, demokrasiyi ve hukukun üstünlüğünü yok saymaktır.

Yaşanan süreç yeni bir anayasa ihtiyacını değil tam aksine yıllardır süren 'anayasasızlaşma' sorunumuzun Meclis çatısı altında vücut bulduğunu göstermektedir. Anayasal düzeni korumakla görevli oldukları halde bir yargı merciinin Anayasa’yı yok saymasına ortak olarak yurttaşın iradesini hiçe sayanlar unutmamalıdır ki; bu ve benzeri uygulamalar tarihe kapkara harflerle yazılmış hukuksuzluk girişimlerinden öteye geçememiştir. Türkiye Barolar Birliği, hukukun üstünlüğü mücadelesine, dün olduğu gibi bugün de büyük bir kararlılıkla sahip çıkmaya devam edecektir.”

'Can Atalay için neden Anayasa buruşturulup atıldı?''Can Atalay için neden Anayasa buruşturulup atıldı?'Gündem

Kaynak: ANKA

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