'Can Atalay için neden Anayasa buruşturulup atıldı?'

Şimdi doğrudan iddianameden bir telefon konuşmasını sansürlemeden aynen okuyalım.

Telefon konuşmasının tarihi 27-07-2013.

Yani Gezi olayları 28 Mayıs’ta başlamış, iki ay olmuş. Hatta olayların esas kısmı bitmiş. Taksim boşaltılmış. Her şey olup bittikten sonraki bir tarih bu.

Gezi’nin organizatörlerinden olduğu iddia edilen Can Atalay, benzer bir suçlamayla ceza alan Çiğdem Mater’i telefonla arıyor:

“27.07.2013 21:10:58 de Şerafettin Can ATALAY’ı ÇİĞDEM MATER UTKU’nun aradığı görüşmede özetle; Şerafettin Can’ın “Anladım çok güzel ya çok güleceğin bir sorum var sana ... birisi bana e bir dakika bir dakika ay pardon twiter dan şöyle bir şey yazmış ... başka tweet hesaplarını da yazıyor ve diyor ki işte çok takip edilen hesaplar Ceylanpınar’la ilgili hashtag olması için tweet atın ne yapmam lazım benim ... Sana da gelmiş olabilir bir bak istersen“ dediği, Çiğdem Mater’in “Bir dakika dur bilgisayarda mısın telefonla mı yapıyorsun ...” dediği, Şerafettin Can’ın “Telefonla yapacağım telefonla yapacağım“ dediği, Çiğdem Mater’in “Okey tamam telefonda bir tane şey işareti var ya hashtag işareti onu biliyorsun“ dediği, Şerafettin Can’ın “gördüm yani“ dediği, Çiğdem Mater’in “Bakayım ... hashtagi ne acaba o hashtag işaretinden yapıp yanına Ceylanpınar yazacaksın bir de Ceylanpınar’la ilgili bir cümle yazacaksın“ dediği, Şerafettin Can’ın “Tamam bakayım Ceylanpınar’la ilgili ... yazıyor ne bileyim ya bu da bir sorumluluk getiriyormuş insana kardeş çok zormuş bu ya hayır ya..” dediği, Çiğdem Mater’in “(Gülüyor)”

Yani hashtag işaretiyle tweet atmasını bile bilmeyen Can Atalay, #Gezi olaylarını çıkarıp hükümeti devirmeye teşebbüs etmekten ceza aldı.

Yetmezmiş gibi gerçekle ilgilenmeyen birileri de sırf onu hapiste tutmak için Anayasa Mahkemesi’ni iki kere çiğnedi. Meclis’in itibarını düşürdü, Anayasa’yı ezip geçti.

Sonra da biri Anayasa’yı buruşturup Meclis Başkanvekili’nin yüzüne attı.

Peki sahiden bütün bunlara değdi mi?"

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