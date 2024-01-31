Hacer Foggo, Ali Babacan ve Erkan Baş'tan gelen teklifleri açıkladı: DEVA'ya ret, TİP'le görüşmeye devam

CHP'den İzmir'in ilçelerinden aday olması beklenen Hacer Foggo hiçbir ilçeden aday gösterilmedi. Hacer Foggo canlı yayında kendisine DEVA Partisi'nden ve TİP'ten gelen teklifleri açıkladı.

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Hacer Foggo, Ali Babacan ve Erkan Baş'tan gelen teklifleri açıkladı: DEVA'ya ret, TİP'le görüşmeye devam

CHP’de İzmir’in ilçelerinden belediye başkan adayı olması beklenirken, hiçbir ilçeden aday gösterilmeyen Hacer Foggo kendisine gelen teklifleri canlı yayında açıkladı.

Sözcü TV’den Can Coşkun’a, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan’ın kendisine İzmir için adaylık teklifi yaptığını açıklayan Foggo, teklifi geri çevirdiğini söyledi.

Foggo, kendisini Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı Erkan Baş’ın ve TİP İzmir örgütünün de teklif götürdüğünü aktararak, görüşmeye devam edeceklerinin altını çizdi.

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Hacer Foggo Türkiye İşçi Partisi - TİP Erkan Baş CHP DEVA Partisi Ali Babacan
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