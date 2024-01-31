Destici'den demokrasiye tehdit gibi açıklama: Can Atalay eylemlerini hedef aldı... 'Dökülecek kandan...'

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Türkiye İşçi Partisi’nin (TİP) Hatay milletvekili Can Atalay’ın vekilliğinin düşürülmesinin ardından yapılan eylem çağrılarını hedef aldı.

"TBMM'nin dün terör örgütünün yeni bir provokasyonuna sahne olduğunu” iddia eden Destici, Anayasa Mahkemesi’nin (AYM) Türkiye’nin karıştırılmasına yönelik kararlar aldığını savunan Destici, "Türkiye'nin karıştırılmasına zemin hazırlayacak kararlar aldığını" öne sürerek, "Kararın niteliği ve üslubu, Anayasa Mahkemesinin yapısının değiştirilmesi zaruretini bir kez daha ortaya koymuştur. Bu konunun kesin çözümü, bugün yaşadığımız problemlere neden olan boşlukların bulunmayacağı, yeni, demokratik ve sivil bir anayasanın hazırlanıp kabul edilmesidir" diye konuştu.

TİP’in yurttaşları sokağa çağırmasını hedef alan Destici, "Kırılacak her camın, dökülecek her damla kanın sorumlusu eylem çağrısı yapanlardır" dedi.

Eylemleri ayaklanma çağrısı olarak niteleye Destici, "Şimdi yeni bir ayaklanma çağrısı yapanlar, her alanda bedelini ödeyeceklerini unutmasınlar" ifadelerini kullandı.