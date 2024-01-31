Destici'den demokrasiye tehdit gibi açıklama: Can Atalay eylemlerini hedef aldı... 'Dökülecek kandan...'

BBP lideri Destici, Atalay'ın vekilliğinin düşürülmesinin ardından yapılan eylem çağrılarını hedef aldı. Destici, "Kırılacak her camın, dökülecek her damla kanın sorumlusu eylem çağrısı yapanlardır" dedi.

Son Güncelleme:
Destici'den demokrasiye tehdit gibi açıklama: Can Atalay eylemlerini hedef aldı... 'Dökülecek kandan...'

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Türkiye İşçi Partisi’nin (TİP) Hatay milletvekili Can Atalay’ın vekilliğinin düşürülmesinin ardından yapılan eylem çağrılarını hedef aldı.

Can Atalay'ın vekilliği düştü!Can Atalay'ın vekilliği düştü!Siyaset

"TBMM'nin dün terör örgütünün yeni bir provokasyonuna sahne olduğunu” iddia eden Destici, Anayasa Mahkemesi’nin (AYM) Türkiye’nin karıştırılmasına yönelik kararlar aldığını savunan Destici, "Türkiye'nin karıştırılmasına zemin hazırlayacak kararlar aldığını" öne sürerek, "Kararın niteliği ve üslubu, Anayasa Mahkemesinin yapısının değiştirilmesi zaruretini bir kez daha ortaya koymuştur. Bu konunun kesin çözümü, bugün yaşadığımız problemlere neden olan boşlukların bulunmayacağı, yeni, demokratik ve sivil bir anayasanın hazırlanıp kabul edilmesidir" diye konuştu.

TİP’in yurttaşları sokağa çağırmasını hedef alan Destici, "Kırılacak her camın, dökülecek her damla kanın sorumlusu eylem çağrısı yapanlardır" dedi.

Eylemleri ayaklanma çağrısı olarak niteleye Destici, "Şimdi yeni bir ayaklanma çağrısı yapanlar, her alanda bedelini ödeyeceklerini unutmasınlar" ifadelerini kullandı.

Etiketler
BBP - Büyük Birlik Partisi Mustafa Destici Türkiye İşçi Partisi - TİP Can Atalay
Son Güncelleme:
Kızartma yaparken yağ sıçramasını önleyen teknik! Ayrıca ev asla yağ kokmuyor Kızartma yaparken yağ sıçramasını önleyen teknik! Ayrıca ev asla yağ kokmuyor
Bunu yapmayan tazminat ödeyecek! 81 ilde miras tapular için yeni dönem Bunu yapmayan tazminat ödeyecek! 81 ilde miras tapular için yeni dönem
Dilan Polat dosyasının savcısı hakkında yeni gelişme: HSK'nın 'el koyma belgesi' ortaya çıktı Dilan Polat dosyasının savcısı hakkında yeni gelişme
TBB'den 'Can Atalay' açıklaması: Tarihe kapkara harflerle yazılmış... TBB'den 'Can Atalay' açıklaması: Tarihe kapkara harflerle yazılmış...
ÇOK OKUNANLAR
Emekliye ek zamda yeni kulis: 'Günü bile belli, en düşük maaş...' Emekliye ek zamda yeni kulis: 'Günü bile belli, en düşük maaş...'
İslam Memiş 'son 24 saatiniz kaldı' dedi, altın sahiplerini uyardı: 'Bir an önce hazırlığa başlayın' İslam Memiş 'son 24 saatiniz kaldı' dedi, altın sahiplerini uyardı
Abdullah Çatlı'ya ait olduğu iddia edilen görüntüler gündem oldu: 'Eşgali gizleme şekli...' Abdullah Çatlı'ya ait olduğu iddia edilen görüntüler gündem oldu: 'Eşgali gizleme şekli...'
Gazeteler, Can Atalay'ın vekilliğinin düşürülmesini nasıl gördü? Gazeteler, Can Atalay'ın vekilliğinin düşürülmesini nasıl gördü?
Milyonlarca kredi kartı sahibini ilgilendiriyor: Bankalar uyarıyor, kapatılmaması için tek bir şart var Bankalar uyarıyor, kapatılmaması için tek bir şart var