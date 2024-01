Can Atalay'ın vekilliği düştü!

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Bekir Bozdağ başkanlığında toplandı.

Gezi davasında 18 yıl hapis cezasına mahkum edilen ve AYM'nin 2 kez hak ihlali kararı vermesine rağmen tahliye edilmeyen TİP Hatay Milletvekili Can Atalay hakkında Yargıtay 3. Dairesi'nin verdiği milletvekilliğinin düşürülmesi kararı okutuldu ve Atalay'ın vekilliği düşürüldü.

OTURUMA ARA VERİLDİ

Bekir Bozdağ'ın yönettiği; TBMM Genel Kurulu'nda, Atalay'ın vekilliğini Yargıtay kararıyla sonlandırmak üzere fezleke okunacağı sırada muhalefet kürsüye yürüdü. Bozdağ'ın önüne 'Can Atalay'a özgürlük' dövizleri tutuldu ve Anayasa kitapçığı fırlatıldı. Düşürülme kararının ardından oturuma ara verildi.

BİRLEŞİM KAPATILDI

Aranın ardından başlayan oturumda birleşim kapatıldı.

CHP'DEN KAPALI OTURUM ÖNERİSİ

Öte yandan kararın okunmasından önce CHP'nin 'kapalı oturum' önergesi kabul edildi. Birleşime ara verildi.

CHP'nin kapalı oturum talebinde, "Konu yalnızca bir milletvekilinin seçme ve seçilme hakkının ihlal edilmesi değil, anayasal düzenin işlemez hale getirilmesidir. Demokratik rejimi tehdit eden bu gelişme üzerine kapalı oturum talep ediyoruz" denildi.

CHP, MECLİS’İ KİLİTLEMEYE ÇALIŞACAK

Gerçek Gündem’in edindiği bilgilere göre, CHP Grup Başkan Vekili “Bu konuyu perşembe gününe bırakın” dedi. Ancak Bozdağ bunu kabul etmedi üzerinde baskı olduğunu ima ederek bugün vekilliğin düşürüleceğini söyledi. CHP’li vekil üye ise Türkiye Cumhuriyeti’nde bu uygulamanın yapılmasının hukukun ayaklar altına alınması geleceğini ifade etti.

CHP Meclis Grubu bugün kararın okunmaması için Meclis’i mümkün mertebe kilitlemeye çalışacak. Gerçek Gündem’in konuştuğu bir CHP yetkilisi, “Bugün itibariyle AKP’yle hiçbir konuda işbirliği yapılamaz. Getirdikleri uluslararası anlaşmaları onaylamayacağız” dedi.

ERKAN BAŞ'TAN ÇOK SERT KONUŞMA: BU KARARI OKUTMAYI ANCAK BEKİR BOZDAĞ'A YAPTIRIRSIN

TİP Genel Başkanı Erkan Baş, Meclis kürsüsüne gelerek çok sert bir konuşma yaptı.

Erkan Baş, bugüne kadar kararın Meclis’te okunmadığını ancak AKP’li Bozdağ’ın görev yaptığı gün okunduğuna dikkat çektiği konuşmasında, "Anayasayı ayaklar altına alan bir darbe girişiminin tamamlanmasını istiyoruz. Anayasayı tanımadığını belirten bir Yargıtay kararının Meclis divanında okutulmasını tartışıyoruz. Bu karar tutanaklara girdiği an Meclis Başkanlığı, bakanlıklar, cumhurbaşkanı her şey sorgulanır. Can Atalay milletvekili ise neden hapiste? Değilse neyi düşürüyorsunuz? Can Atalay benim mücadele arkadaşım. Gezi'de de beraberdik. Yaptığı her şeyden onur duyduğunu söyledi. Kurtulmuş okutmadı, Celal Adan, Sırrı Süreyya okutmadı. Bekir Bozdağ okutuyor. Ona yakışıyor çünkü. Bunu ancak Bekir Bozdağ'a yaptırırsın” diye konuştu.

İYİ PARTİ: ATALAY'IN TARAFINDA DEĞİL, HUKUKUN VE ANAYASININ TARAFINDAYIZ

İYİ Parti Grup Başkanvekili Erhan Usta, Meclis’te yaptığı konuşmada, “Yargıtay’ın normlar hiyerarşisine göre, en üste bulunan AYM kararlarıyla ilgili denetim yapma yetkisi bulunmamaktadır. Yargıtay’ın kendisini Anayasa’dan üstün görmesi kabul edilemez. Yargıtay, Normlar hiyerarşisini tanımayarak Türk hukuk sistemini parçalamış hem de kendisini millet iradesi üstünde konumlandırmıştır.

Bugün parlamento çatısı altında milletvekilliği düşürülecek kişinin isminden ve partisinden ziyade meseleye Anayasa temelli hukuk esaslı bir bakış açısıyla yaklaşmamız gerekmektedir.” İfadelerini kullandı.

“Biz İYİ Parti olarak Can Atalay’ın tarafında değiliz, biz hukuktan ve Anayasa’dan yana tarafız” diyen Usta, “Anayasayı fiilen ortadan kaldıracak olan bu fiili gidişatın durdurulması, gelecke nesillerimizin hukuk güvencesi altında yaşayabilmesi için bir zarurettir” dedi.

DEM PARTİ'DEN SERT TEPKİ

Görüşmelerde söz alan DEM Parti Grup Başkanvekili Gülüstan Kılıç Koçyiğit, Atalay'ın vekilliğinin düşürülmesi kararının okutulması girişimine sert tepki gösterdi.

Koçyiğit, "Burada halk iradesine darbe yapılıyor. Meclis başkanı nerede yurt dışı ziyaretinde. Siz Anayasa'yı ilga ediyorsunuz. Siz diyorsunuz ki Anayasa'yı tanımazsınız. Biz burada Kürtçe konuştuğumuz açıp iç tüzük hatırlatıyorsunuz. Kürt'e gelince, muhalife gelince anayasa var da size niye yok sayın Başkan? O zaman yazın Anayasa'nın bağladığı kişiler ve Anayasa'nın bağlamadığı kişiler.

Onlarca partisi kapatılmış bir grubuz. Bırakın hukuk devleti, kanun devleti bile olmayacak bir düzen kurmanızı reddediyoruz. Can Atalay kararını burada okumanızı reddediyoruz. Can Atalay bizim onurumuzdur. Sizi bir kez daha Anayasa'ya uymaya davet ediyorum" ifadelerini kullandı.

GÜNAYDIN: 'KİM TALİMAT VERİYORSA GELSİN O OKUTSUN'

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın ise yaptığı konuşmada, "Meclis Başkanı BAE'de. Sesleniyorum, BAE'de saklanarak kaçamazsın. Bu kararı okumamakta direnmişsin, Yargıtay 3. Ceza Dairesi hakimleri sana ayar vermişler ve sen bugün BAE'de saklanarak bu meseleden kurtulabileceğini sanıyorsun Başkanlık Divanı'ndaki vekilleri bu suça ortak olmamaya davet ediyorum. Kim talimat veriyorsa gelsin o okutsun" diye konuştu.

'YARGISIZ İNFAZ' BENZETMESİ

Sözcü TV’nin yayınına katılarak Can Atalay kararını değerlendiren Anayasa Hukukçusu Prof. Dr. İbrahim Kaboğlu, süreci yargısız infaza benzetti.

Prof. Kaboğlu, bundan sonraki hukuki süreçlere ilişkin, “Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne (AİHM) başvurulması gerekiyor. Anayasa Mahkemesi saf dışı edildi. Bu nedenle AYM artık etkili olmaktan çıktı. 10 yıl önce yapılan bir başvuruda AİHM, ‘AYM etkili bir yoldur’ diyerek başvuruyu geri çevirmişti. Ama artık bu yol etkili olmaktan çıktı. AYM’ye genişletilmiş bir başvuru yapılması gerekir. Yargıtay 3. Ceza Dairesi üyelerine karşı Yüce Divan işlemi başlatılması gerekiyor. Meclis’te bu hukuksuz kararı okutanlar için de hukuki süreçlerin işlemesi gerekir.”

NE OLMUŞTU?

Anayasa Mahkemesi, (AYM) Gezi Davası'ndan tutuklu bulunan TİP Hatay Milletvekili Can Atalay'la ilgili ikinci kez hak ihlali kararı vermişti. İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi, ilk ihlal kararında olduğu gibi, dosyayı Yargıtay'a göndermişti.

Daire, "Anayasa Mahkemesi'nce verilen ikinci ihlal kararının hukuki değeri olmadığını, bu bağlamda Anayasa'nın 153/6. Maddesi kapsamında uygulanabilecek bir kararın var olmadığını" belirterek Anayasa Mahkemesi'nin kararına uyulmamasına karar vermişti.

AKP Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta, hakkında Anayasa Mahkemesi’nin verdiği hak ihlali kararları uygulanmayan Can Atalay’ın vekilliğinin bugün ya da bu hafta içinde düşürüleceğini açıklamıştı.

Şahin Usta, "Karar bugün veya bu hafta okunacak" demişti.

ANAYASA'DAKİ DÜZENLEMELER

Anayasa’nın 138. maddesi genel olarak yargı kararlarının, 153. maddesi ise özel olarak Anayasa Mahkemesi kararlarının bağlayıcılığını açık ve kesin bir dille düzenlemektedir.

Anayasanın 138. maddesine göre, “yasama ve yürütme organları ile idare, mahkeme kararlarına uymak zorundadır.” 153. maddesine göre ise Anayasa Mahkemesinin kararları “yasama, yürütme ve yargı organlarını, idare makamlarını, gerçek ve tüzelkişileri bağlar.”

Yargıtay, Anayasa Mahkemesi'nin kararlarına uymayarak Anayasa'nın kesin hükümlerini reddetti. Muhalefet Yargıtay'ın tavrını "yargı darbesi" olarak değerlendiriyor.

AKP YARGI KRİZİNİ BÖYLE Mİ AŞACAK?

İktidara yakın Türkiye gazetesinin bir haberinde, AKP’nin AYM ve Yargıtay arasındaki krizi çözmek adına TBMM Genel Kurulu’Nda okutarak Atalay’ın milletvekilliğinin düşürülmesi, ardından da Atalay’ın AYM’ye düşürme kararının iptali yönünde başvuru yapması planını düşündüğü ileri sürülmüştü.

Bu yolun izlendiği takdirde AYM’nin düşürme kararını kaldırma kararı doğrudan Meclis’e gönderilecek. Bu şekilde Atalay’ın milletvekilliği statüsü Meclis’te iade edilecek.

Atalay dokunulmazlık kazanacak, yargılamaları duracak ve tahliye olacak. TİP'li milletvekili, Meclis’e gelip yemin ettiğinde de göreve başlayacak.

Kaynak: Gerçek Gündem