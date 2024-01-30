AKP cephesi kararın Meclis'te okunacağını söyledi... Can Atalay'ın avukatı Deniz Özen: Bizim açımızdan hiçbir şeyi değiştirmiyor

GERÇEK GÜNDEM - AKP Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta, hakkında Anayasa Mahkemesi’nin verdiği hak ihlali kararları uygulanmayan Türkiye İşçi Partisi milletvekili Can Atalay’ın vekilliğinin bugün ya da bu hafta içinde düşürüleceğini açıkladı.

Şahin Usta, "Karar bugün veya bu hafta okunacak" dedi.

'CAN ATALAY AÇISINDAN HİÇBİR ŞEYİ DEĞİŞTİRMEYECEK'

AKP Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta’nın Can Atalay kararının Meclis’te okunacağını söylemesinin ardından Atalay’ın avukatı Deniz Özen Gerçek Gündem’e konuştu.

Özen, kararın Meclis’te okunmasının Can Atalay açısından hiçbir şeyi değiştirmeyeceğini vurgulayarak, “Bu kararın Meclis’te okunmasına karşı da Anayasa Mahkemesine başvuru yolu açık. Yeniden bir başvuru yapacağız. Ve sonrasında Anayasa Mahkemesi’nin bir ihlal kararı daha vereceğini umuyoruz. Sonraki süreci hep birlikte takip edeceğiz” diye konuştu.

Açıklamasının Yargıtay kararının hukuka aykırı olduğunun altını çizen Özen, şunları kaydetti:

“İki ana konu var. Birincisi, Yargıtay kararının Meclis’te okunacak olması tümüyle hukuka aykırı. Çünkü bu Yargıtay kararı hakkında daha önce Anayasa Mahkemesi iki kere hak ihlali kararı verdi. Bu karar hukuka aykırı biçimde alınmış bir karar. Buna ilişkin hiçbir şüphe yok.

İkincisi kararın Meclis’te okunacak olması, Can Atalay açısından, bizim açımızdan hiçbir şey değiştirmiyor. Can Atalay 100 bini aşkın oyla seçilmiş bir milletvekili. Hatay halkının iradesiyle seçilmiş bir milletvekili. Bu kararın Meclis’te okunmasına karşı da Anayasa Mahkemesine başvuru yolu açık. Yeniden bir başvuru yapacağız. Ve sonrasında Anayasa Mahkemesi’nin bir ihlal kararı daha vereceğini umuyoruz. Sonraki süreci hep birlikte takip edeceğiz.”

Kaynak: Gerçek Gündem