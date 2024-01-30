CHP lideri Özgür Özel, Cemil Tugay kararıyla ilgili ilk kez konuştu: 'Özellikle İzmir'e çalıştım' dedi, '15 gün' detayı dikkat çekti

Mart 2024 seçimlerine iki ay kala siyasi partiler, özellikle büyükşehirlerde gösterecekleri adaylar konusunda çalışmalarını hızlandırdı. CHP, ana muhalefetin kalelerinin başında gelen İzmir'de yarışa Cemil Tugay'ı sürdü.

Karşıyaka Belediye Başkanı Tugay'ın adaylığı, 'beşli çete' içinde yer alan Mehmet Cengiz'le bir dönem iş yapması nedeniyle kimi tartışmalara yol açtı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Parti Meclisi'nde (PM) alınan kararla ilgili olarak Halk TV programcısı İsmail Küçükkaya'ya açıklamalarda bulundu.

Listenin tamamı üzerinde bizzat çalıştığını dile getiren Özel, şunları söyledi:

"İzmir ve ilçelerindeki belediye başkan adayların yaş ortalaması 62’ydi 46’ya indi. Bunun önemli olduğunu düşünüyorum. 9 ilçede kadın adayımız var, bunu da çok önemsiyorum. Karşıyaka’ya çok uzun zaman sonra ilk kez bir Karşıyakalı aday koyduk.

Listenin tamamını bizzat çalıştım, 15 gündür özellikle İzmir’e çalıştım. Dün aralıksız 22 saat İzmir konusunu değerlendirdim. Birçok dengeyi gözettik. Ağrılı, Elazığlı, Tuncelili, Ereğlili başkanlar var. İzmir'e o kadar çok önem verdik ki listenin tamamını bizzat çalıştım. Karşıyaka adayımızın dedesi Karşıyaka Spor Kulübünü kuran isimlerden."

CEMİL TUGAY, MEHMET CENGİZ İÇİN NE DEMİŞTİ?

Tugay, 2019 yılında Karşıyaka Belediye Başkanlığı görevine geldiğinde Mehmet Cengiz'in ilçe sınırları içerisinde konut projesi olarak aldığı bir arazi olduğunu ve buraya 'Mavişehir' projesinin yapılacağını belirtmiş; ardından şunları söylemişti:

'ESASEN ACEMİ OLDUĞUM BİR DÖNEMDİ'

"Bu arazi sınırları içinde belediyenin 2 dönümlük bir parseli kalmış. Ben de iş başına geldiğimde belediyenin kaynağa ihtiyacı vardı, borçları kapatmak durumundaydım ve esasen de acemi olduğum bir dönemdi. O dönem çalışanlar böyle bir arazi olduğunu bana söylediler, 'Bunu satarsak gelir elde edebiliriz' dediler. Bu araziyi süreçte Mehmet Cengiz'e değil de bir başkasına satmayı planladım ancak bir yasal engel vardı. Bu arsa davalarında eğer bir yeri satacaksanız o arsada daha çok hissesi olanın önceliği var. Dolayısıyla itiraz etmesi durumunda satış gerçekleşmiyor.

'MUHALİFLERİM CHP GENEL MERKEZİ'NE TAŞIDILAR'

O nedenle biz başka bir kişiye satamadık. Mehmet Cengiz tarafı mahkemeye gidebileceklerini ve belediyenin bu durumda daha az gelir elde edebileceğini söyledi. Ben de bunun üzerine onlarla mahkeme yoluna gitmeden pazarlık yaptım ve burayı sattım. Bunun karşılığında mahkeme yoluyla alacağımdan daha fazla para aldım. Ancak bu problem benden önce başlamış, benim dönemime yansımış bir problemdi. Ben bunu satınca benim muhaliflerim bunu CHP Genel Merkezi'ne taşıdılar."

BEŞLİ ÇETE HAKKINDA

İktidarın bazı önemli ihaleleri, kanunda 'doğal afetler, salgın hastalık' gibi istisnai durumlarda kullanılması gerektiği belirtilen 'pazarlık usulüyle' düzenlemesi son yılların en tartışılan konularından biri.

Bu yöntemle kamudan aldıkları ihalelerle adlarından söz ettiren şirketler, muhalefet partileri tarafından 'beşli çete' olarak adlandırılıyor. Ancak listenin 'beşten' büyük olduğu, aralarında Limak, Kolin, Cengiz, Kalyon, IC İçtaş, Makyol, Bayburt Grup, YDA, Çelikler, Yapı ve Yapı İnşaat ile Rönesans'ın da bulunduğu biliniyor.