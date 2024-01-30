57 baro başkanından Numan Kurtulmuş'a Can Atalay mektubu: 'Kararın Meclis'te okutulmaması yönünde irade bekliyoruz'
57 baro başkanı Can Atalay’ın milletvekilliğinin düşürüleceği iddialarına ilişkin Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'a yönelik açık mektup yayımladı.
Ankara, İstanbul, İzmir, Adana ve Hatay baro başkanlarının da aralarında bulunduğu 57 baro başkanı, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’a hitaben Can Atalay’ın milletvekilliğinin düşürüleceği iddialarına ilişkin açık mektup yayınladı. Baro başkanlarının açık mektubunda, “Anayasa Mahkemesi kararına uymayarak Anayasa'yı fiilen işlevsiz kılmayı amaçlayan bir yargı kararının gereğinin TBMM tarafından yerine getirilmesi anayasal hükmün açık ihlali olacaktır. Anayasa Mahkemesi kararlarına uyulmaması Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 2. maddesinde sayılan ‘Hukuk Devleti’ niteliğine de büyük bir zarar verecektir. Bu nedenle Avukat Şerafettin Can Atalay hakkındaki hükmün TBMM Genel Kurulu'nda okutulmaması yönünde bir irade ortaya koymanızı bekliyoruz” denildi.
Cezaevindeki tutuklu TİP Hatay Milletvekili Şerafettin Can Atalay’ın milletvekilliğinin düşürüleceği iddialarıyla ilgili Ankara, İstanbul, İzmir, Adana, Hatay, Eskişehir, Bursa, Antalya, Samsun, Van, Mardin, Şanlıurfa baro başkanlarının da aralarında bulunduğu 57 baro başkanı TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’a hitaben açık mektup yayınladı. 57 baro başkanı, Numan Kurtulmuş’tan Can Atalay hakkındaki hükmü TBMM’de okutmama yönünde bir irade beklediklerini açıkladı.
57 baro başkanının ortak imzasıyla TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’a hitaben yayınlanan açık mektup şöyle:
“TBMM Başkanı Sayın Numan Kurtulmuş, bildiğiniz üzere İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi Anayasa Mahkemesi'nin Hatay Milletvekili Şerafettin Can Atalay'ın bireysel başvurusu üzerine vermiş olduğu ihlal kararına uymayarak kararı gereği için Yargıtay 3. Ceza Dairesi'ne göndermiş, Yargıtay 3. Ceza Dairesi de 8 Kasım 2023 tarihli kararıyla Anayasa Mahkemesi'nin ihlal kararına uyulmamasına ve hak ihlalinin kabulü yönünde oy kullanan Anayasa Mahkemesi üyeleri hakkında gereğinin takdir ve ifası için Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulmasına karar vermiştir.
“YARGITAY 3. CEZA DAİRESİ İSE KARARA UYMAK YERİNE ÖNCEKİ KARARINDA ISRAR EDEREK, ŞERAFETTİN CAN ATALAY'IN MİLLETVEKİLLİĞİNİN DÜŞÜRÜLMESİ İŞLEMLERİNİN BAŞLATILMASI İÇİN TBMM'YE YAZI GÖNDERMİŞTİR”
Bu karar üzerine Şerafettin Can Atalay'ın avukatları tarafından Anayasa Mahkemesi'ne yapılan ikinci bireysel başvuruda Anayasa Mahkemesi bu kez Anayasa'nın 67. maddesinde güvence altına alınan seçilme ve siyasi faaliyette bulunma hakkı dışında, Anayasa'nın 148. maddesinde güvence altına alınan bireysel başvuru hakkının da ihlal edildiğine karar vererek bireysel başvuru hukuku açısından rehber niteliğinde bir karara imza atmıştır. Anayasa Mahkemesi'nin gerekçeli kararının ulaştığı İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi kararın gereklerine uymak yerine dosyayı yeniden Yargıtay 3. Ceza Dairesi'ne göndermiş, Yargıtay 3. Ceza Dairesi ise karara uymak yerine önceki kararında ısrar ederek, Şerafettin Can Atalay'ın milletvekilliğinin düşürülmesi işlemlerinin başlatılması için TBMM'ye yazı göndermiştir.
“CAN ATALAY HAKKINDAKİ HÜKMÜN TBMM GENEL KURULU'NDA OKUTULMAMASI YÖNÜNDE BİR İRADE ORTAYA KOYMANIZI BEKLİYORUZ”
Sayın Başkan, TBMM'nin kabul ettiği 2709 Sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 153/6 hükmüne göre Anayasa Mahkemesi kararları yasama organı olan TBMM'yi de bağlar. Anayasa Mahkemesi kararına uymayarak Anayasa'yı fiilen işlevsiz kılmayı amaçlayan bir yargı kararının gereğinin TBMM tarafından yerine getirilmesi yukarıda yer verdiğimiz anayasal hükmün açık ihlali olacaktır. Anayasa Mahkemesi kararlarına uyulmaması Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 2. maddesinde sayılan ‘Hukuk Devleti’ niteliğine de büyük bir zarar verecektir. Bu nedenle Avukat Şerafettin Can Atalay hakkındaki hükmün TBMM Genel Kurulu'nda okutulmaması yönünde bir irade ortaya koymanızı bekliyoruz.”
Açık mektupta imzası bulunan 57 baro başkanı ise şöyle:
“Adana Barosu Başkanı Av. Semih Gökayaz
Adıyaman Barosu Başkanı Av. Bilal Doğan
Ağrı Barosu Başkanı Av. Serdar Günakın
Amasya Barosu Başkanı Av. Bahadır Tekeş
Antalya Barosu Başkanı Av. Hüseyin Geçilmez
Ankara Barosu Başkanı Av. Mustafa Köroğlu
Ardahan Barosu Başkanı Av. Murat Yolçu
Artvin Barosu Başkanı Av. Ayla Varan
Aydın Barosu Başkanı Av. Sezgin Çetin
Balıkesir Barosu Başkanı Av. Nadir Karakaşlı
Bartın Barosu Başkanı Av. Ferhat Parlatır
Batman Barosu Başkanı Av. Erkan Şenses
Bilecik Barosu Başkanı Av. Halime Kahraman
Bitlis Barosu Başkanı Av. Gülhan Bayram Sekmen
Bingöl Barosu Başkanı Av. Yusuf Ketenalp
Bolu Barosu Başkanı Av. Perihan Bengü Akşemsettinoğlu Yılmaz
Burdur Barosu Başkanı Av. Ramazan Gedik
Bursa Barosu Başkanı Av. Metin Öztosun
Çanakkale Barosu Başkanı Av. Hande Keskin
Çankırı Barosu Başkanı Av. Mustafa Deniz
Denizli Barosu Başkanı Av. Adnan Demirdöğer
Düzce Barosu Başkanı Av. Taner Çakır
Edirne Barosu Başkanı Av. Gökhan Karakoç
Erzurum Barosu Başkanı Av. Talat Göğebakan
Eskişehir Barosu Başkanı Av. Mustafa Elagöz
Giresun Barosu Başkanı Av. Soner Karademir
Hakkari Barosu Başkanı Av. Ergün Canan
Hatay Barosu Başkanı Av. Ergün Canan
Iğdır Barosu Başkanı Av. Özgür Kurban Gül
Isparta Barosu Başkanı Av. Ünsal Çankaya
İstanbul Barosu Başkanı Av. Filiz Saraç
İzmir Barosu Başkanı Av. Sefa Yılmaz
Kahramanmaraş Barosu Başkanı Av. Muhammed Burak Gül
Kars Barosu Başkanı Av. Fettah Çapkurt
Kastamonu Barosu Başkanı Av. Özgür Demir
Kayseri Barosu Başkanı Av. Ali Köse
Kırklareli Barosu Başkanı Av. Turgay Hınız
Manisa Barosu Başkanı Av. Ümit Rona
Mardin Barosu Başkanı Av. İsmail Elik
Mersin Barosu Başkanı Av. Gazi Özdemir
Muğla Barosu Başkanı Av. Levent Akgün
Muş Barosu Başkanı Av. Kadir Karaçelik
Nevşehir Barosu Başkanı Av. Murat Boz
Ordu Barosu Başkanı Av. Sibel Torun
Osmaniye Barosu Başkanı Av. Mehmet Karakoç
Sakarya Barosu Başkanı Av. İlknur Ebiz Yıldız
Samsun Barosu Başkanı Av. Pınar Gürsel Yıldıran
Siirt Barosu Başkanı Av. Muhammed Alptekin
Sinop Barosu Başkanı Av. Funda Öztürk Altuntaş
Şanlıurfa Barosu Başkanı Av. Abdullah Öncel
Şırnak Barosu Başkanı Av. Rojhat Dilsiz
Tekirdağ Barosu Başkanı Av. Egemen Gürcün
Tunceli Barosu Başkanı Av. Fatma Kalsen
Van Barosu Başkanı Av. Sinan Özaraz
Yalova Barosu Başkanı Av. Elif Turnacı Çavuş
Yozgat Barosu Başkanı Av. Muhsin Ayanoğlu
Zonguldak Barosu Başkanı Av. Türker Kapkaç.”
Kaynak: ANKA