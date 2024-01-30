Yargıtay terör örgütü olarak nitelemişti... Hizb-ut Tahrir polis koruması eşliğinde Ankara'da hilafet sloganı attı

Yargıtay’ın terör örgütü olarak nitelediği Hizb-ut Tahrir, Ankara ve Şanlıurfa’da bir kez daha ortaya çıktı. Örgüt, Ankara’da Mısır Büyükelçiliği önünde polis koruması altında Gazze eylemi yaptı.

Cumhuriyet’ten Sefa Uyar’ın haberine göre, örgütün eyleminde Hilafet çağrıları yapıldı.

Eylemde okunan basın açıklamasında, “Gazze ölüyor. Duvarlar yıkılsın, kapılar açılsın” başlığıyla yapılan açıklamada, “Sizi Allah’ın azabıyla uyarıyoruz. Allah’tan korkun. Ordularınızı Aksa’ya, Gazze’ye, Filistin’e gönderin. Gasıp Yahudi varlığı ile bütün ticari, askeri, diplomatik ilişkilerinizi kesin. Hiç olmazsa Refah Kapısı’nı açın ve kardeşlerimizi açlıktan ölmekten kurtarın” ifadelerine yer verildi.

'POLİS FOTOĞRAF ÇEKİLMESİNE İZİN VERMEDİ' İDDİASI

“Gazze’deki zulüm, hilafet ile son bulur” dövizlerinin taşındığı eylemde, polisin açıklama yapan terör örgütünün fotoğraflarının çekilmesine izin vermediği öne sürüldü.

Terör örgütü Şanlıurfa’da da Dergah Camisi önünde basın açıklaması yaptı.