Tunceli’de çift başlı kuzu dünyaya geldi

Tunceli’nin Çemişgezek’in Varlıkonak köyünde Muammer Güzel isimli vatandaşın koyunu doğum yaptı. Dünyaya gelen kuzuyu gören Güzel, gözlerine inanamadı. İki başlı olarak dünyaya gelen kuzu, doğduktan kısa bir süre sonra telef oldu.

İlk defa böyle bir doğuma denk geldiğini belirten Güzel, "Hamile koyunumuz vardı. Bugün doğum yaptı. Dünyaya gelen kuzuyu görünce hayrete düştük. Çift başlı olarak dünyaya gelen kuzu, doğduktan kısa bir süre sonra öldü. Bu aynı zamanda köyde yeni yılın ilk kuzusuydu. Çok sık rastlanan bir durum değil görünce çok şaşırdık" dedi.

Kaynak: İHA