Seçimin kilit şehri İstanbul: Fatih Portakal 'matematik ortada' dedi, canlı yayında oran verdi

Aday sayısının 8'e kadar yükselebileceği konuşulan İBB yarışı çekişmeli başladı. Bu sırada gelen anketler rekabetin Ekrem İmamoğlu ile Murat Kurum arasında yoğunlaşacağını gösteriyor. Muhalefet partilerinin seçime ayrı ayrı girme kararıyla ilgili dikkat çeken yorumlarda bulunan Fatih Portakal, Cumhur İttifakı'nın "dimdik ayakta" olduğunu ifade etti.

PORTAKAL'DAN MUHALEFET VE CUMHUR İTTİFAKI KARŞILAŞTIRMASI

31 Mart'ta İBB için yarışacak olup şimdiye dek netleşen isimler CHP'nin adayı Ekrem İmamoğlu, Cumhur İttifakı'nın adayı Murat Kurum, İYİ Parti'nin adayı Buğra Kavuncu, Zafer Partisi'nin adayı Azmi Karamahmutoğlu ve Saadet Partisi'nin adayı Birol Aydın.

Yine DEM Parti, Memleket Partisi ve Demokrat Parti de aday çıkaracağı değerlendirilen partiler arasında. Bu partilerin adaylarının sırasıyla Başak Demirtaş, Mehmet Sevigen ve Cemal Enginyurt olabileceği konuşuluyor.

İBB seçimindeki bu tabloyu Sözcü ekranlarında değerlendiren gazeteci Fatih Portakal'ın çıkışı dikkat çekiciydi.

"MUHALEFET PARÇALANMIŞ"

Ekrem İmamoğlu'nun şansını sorgulayan Portakal, Memleket Partisi ve DEM Parti'nin henüz aday çıkarmadığının altını çizdi ve şunları ekledi:

"Muhalefete bakıyorsunuz, parçalanmış bir muhalefet var.



Düşünün, DEM de aday açıklayacak olursa, Memleket Partisi aday açıklayacak olursa... Bir beyin fırtınası yapıyoruz.

"MATEMATİK ORTADA"

Cumhur İttifakı dimdik ayakta duruyor. Ama diğer tarafta muhalefet tarafında hepsi aday çıkartmış. Kim kazanır burada?

Murat Kurum kazanır, matematik ortada."