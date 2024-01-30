Kriz çıktı, AKP'liler il başkanlığının önüne gitti: 'Aday olursa istifa ederiz'

2019'da düzenlenen yerel seçimlerde AKP tarafından tercih edilmeyince partisinden istifa ederek Saadet Partisi'nden yarışa giren, ancak sandıktan zaferle çıkamayan eski Akçakale Belediye Başkanı Abdülhakim Ayhan'ın iktidar partisinden aday gösterileceği ileri sürüldü.

Kısa Dalga'da yer alan habere göre AKP Şanlıurfa İl Başkanlığı önünde toplanan AKP'liler, Akçakale'de Abdülhakim Ayhan'ın aday gösterilmesini kabul etmediklerini açıkladı.

Yüze yakın AKP'li adına basın açıklamasını okuyan AKP Akçakale İlçe Başkan Yardımcısı İsa Yapma şunları söyledi:

'AK PARTİ'DEN İSTİFA EDİP CHP İTTİFAKINDAN ADAY OLMUŞTUR'

"2019 belediye seçimlerinde birçok kanaat önderimizin ikaz etmesine rağmen eski belediye başkanımız Abdülhakim Ayhan, AK Parti'den istifa edip Saadet Partisi, HDP, İYİ Parti, CHP ittifakından aday olmuştur. Buralardan aldığı oy bellidir. Bu Cumhur İttifakı'na karşı bir ihanettir. Bunu kabullenemiyoruz. Sayın vekil Hikmet Başak'ın bütün bunları bilmesine rağmen eski belediye başkanı Abdülhakim Ayhan aday gösterilmediği takdirde istifa ile AK Parti'yi tehdit etmesi çok manidardır.

Şanlıurfa Büyükşehir İl Meclis üyeleri, Akçakale İlçe Meclis üyeleri ve AK Parti İlçe Yönetim Kurulu üyeleri olarak Akçakale AK Parti belediye başkanlığı için dün sosyal medyada ilçemizin aday olarak belirtildiği söylenen Abdülhakim Ayhan'ın ilçemize geçmiş dönemlerde hiçbir hizmet sağlamayıp toplumsal gerginliğe neden olan ve ilçede yaptıkları usulsüzlükler ve yolsuzluklardan kaynaklı kendisinin adaylığını hiçbir şekilde kabul etmiyoruz.

'İSTİFA EDECEĞİMİZİ BEYAN EDİYORUZ'

İlçeyi bir çöplüğe çevirmiş, geçmiş dönemlerde partimizin karşısında çalışmış ve toplumsal gerginliğe neden olan olaylara imza atmıştır. İlçemiz Akçakale'nin hak ettiği hizmetleri görmesi ve toplumsal huzurun sağlanması için Abdülhakim Ayhan'ın aday gösterilmemesi gerektiğini düşünüyoruz. Bu nedenle sayın il ve ilçe başkanımızı, ilçemizin menfaatleri doğrultusunda bir karar almaya davet ediyoruz.

Bizler il ve ilçe belediye meclis üyeleri ve ilçe yönetim kurulu üyeleri olarak geçmiş dönemlerde genel seçim ve yerel seçimlerde sayın Cumhurbaşkanımızın ve AK Parti'nin yanında olduğumuzu sandıklarımız ile gösterdik. Bu nedenle Abdülhakim Ayhan'ın aday gösterilmesi durumunda istifa edeceğimizi beyan ediyoruz."