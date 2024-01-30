İddia: AKP'li başkan ve ailesi dahil çok sayıda kişi 'hayali seçmen' olarak kaydedildi

Yerel seçime sayılı günler kala seçmen listeleriyle ilgili tartışmalı uygulamalar yine gündeme gelmeye başladı. Bunun son örneği Bitlis’in Mutki ilçesinde görüldü. İlçenin Pınarbaşı Mahallesi’nde boş arazi ve evlere aralarında AKP Mutki İlçe Başkanı Oktay Orbay’ın da bulunduğu birçok seçmen kaydedildiği iddia edildi.

Konuya ilişkin Cumhuriyet’e konuşan CHP Mutki İlçe Başkanı Evrim Emre Yol, “Var olmayan binalara seçmen kaydediliyor. İlçemiz Mutki’de seçmenlerin askı listesi ilanının takibini yaptığımızda ilçemizle alakası bulunmayan şahısların Mutki’de ikamet ediyor gibi gösterildiğine tanık olduk. Bu şahıslar AKP’li belediye yönetimi tarafından numara ve abonelikler verilerek metruk binalar, şehitlik alanları, belediye lojman ve kömürlükleri, hayali binalar, işyerleri ve siyasi parti binaları gibi iskâna uygun olmayan alanlara kaydedildiğini gördük” dedi.

‘HAYALİ BİNALAR’

AKP’li ilçe başkanı ve aile fertlerinin de bu yöntemle kaydedildiğini belirten Yol, “AKP Mutki İlçe Başkanı Oktay Orbay ve aile fertlerinin askı listesine ilave edildiği ancak kendisinin Pınarbaşı Mahallesi’nde değil Dağlık köyünde yaşadığını tespit ettik. Bu şahıs ve aile fertlerinin tamamı hayali binalarda gösterilerek kaydedilmiş” ifadelerini kullandı.

‘MÜCADELE SÜRECEK’

Usulsüzlüğe karşı ilçe seçim kuruluna itiraz ettiklerini de söyleyen Yol, “Belgeli ve ispatlı olarak yaptığımız itirazlar sonucu kısmi engellemeler görüldü. Ancak bu durum halk iradesine tamamen karşı bir durumdur. Mutki halkı iradesini kullanma hakkına sahiptir. Biz parti olarak bu duruma karşı mücadelemizi sürdüreceğiz” diye konuştu.

Söz konusu iddialara ilişkin ulaştığımız Orbay ise iddiaları reddetti.