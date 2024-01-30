Kulis: CHP'nin Kadıköy adayı olarak düşündüğü isim ortaya çıktı!

tv100.com yazarı Barış Yarkadaş, Millet Haber Ajansı Yayın Yönetmeni, Bizim TV Genel Yayın Yönetmeni Şaban Sevinç, iletişimci-yazar Ferhat Murat, Gürkan Hacır ile Taksim Meydanı’na konuk oldu. 31 Mart 2024 Tarihinde yapılacak olan Mahalli İdareler Genel Seçimi programda masaya yatırıldı.

CHP KADIKÖY ADAYI TÜLİN HADİ

Yarkadaş "Kadıköy için birçok isim analiz edildi, araştırmalar yapıldı. Benim cuma günü edindiğim bilgiye göre CHP'nin Kadıköy adaylığı için mimar Tülin Hadi ismi düşünülüyor. Tülin Hadi, mimar, aynı zamanda İmamoğlu İBB'yi kazandıktan sonra Kent Konseyi başkanlığını yaptı, bir yıl bu görevi yaptı. İki üniversitede öğretim üyeliği yapıyor. Caddebostanlı, Kadıköylü bir isim. CHP kulislerinde ilk kez duyacağınız isim bu. İmamoğlu, Kadıköy için "kentle ilgili ve kadın olmalı" diyordu." dedi.