CHP'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayından ilk açıklama

Parti Meclisi'nde CHP'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olarak belirlenen Cemil Tugay, yaptığı ilk açıklamada "Gururluyuz, heyecanlıyız ve hazırız. Şimdi hep birlikte, İzmir için daha ileriye" ifadelerini kullandı.

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CHP'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayından ilk açıklama

CHP'de yerel seçim hazırlıkları hız kazandı.

Birçok kentte adaylarını açıklayan CHP, İzmir Büyükşehir Belediyesi ve İzmir ilçe belediye başkan adaylarını bugün belirledi.

Parti Meclisi'nde alınan kararla Cemil Tugay, CHP'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olarak belirlendi.

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TUGAY'DAN İLK AÇIKLAMA

Tugay ilk açıklamasını sosyal medya hesabından yaptı.

Tugay, "Gözbebeğimiz İzmir’in daha parlak bir geleceğe sahip olması için yola çıkıyoruz. Bugün buradan tüm İzmirlilere, İzmir’de yaşayan herkes için, hiç durmadan çalışacağımızın sözünü vermek istiyorum. Sorunlara kalıcı çözümler üretecek, İzmir’i geleceğe taşıyacak ve çok çalışacağız. Gururluyuz, heyecanlıyız ve hazırız. Şimdi hep birlikte, İzmir için daha ileriye.

Bu süreçte desteklerini ve güvenlerini esirgemeyen Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel’e, değerli Parti Meclisi ve Merkez Yönetim Kurulu üyelerimize, saygıdeğer milletvekillerimize, parti üyelerimize ve tüm İzmirli hemşehrilerimize teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

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