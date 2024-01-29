CHP, Mustafa Denizli’nin kızı Lal Denizli’yi aday gösteriyor

CHP MYK; İzmir Çeşme'den aday adaylığını açıklayan teknik direktör Mustafa Denizli’nin kızı Lal Denizli’yi, babasının memleketi Çeşme’den aday göstermek için PM’ye önerme kararı aldı.

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CHP, Mustafa Denizli’nin kızı Lal Denizli’yi aday gösteriyor

CHP MYK’sı, iki gün süren İzmir’de aday belirleme maratonunu tamamladı. İzmir Büyükşehir Belediyesi adayı Cemil Tugay olurken Çeşme için ise Lal Denizli’nin isminde mutabık kaldı.

Lal Denizli, İzmir’in Altay kulübünün efsanesi olduğu futbolculuk döneminin ardından Milli Futbol Takımı’nın yanı sıra Galatasaray ve Beşiktaş’ın da teknik direktörlüğünü yapan Mustafa Denizli’nin kızı.

CHP’den adaylık için en çok ismin başvurduğu bölgelerden olan Urla’dan aday adaylığı başvurusu yapan ancak babasının da memleketi olan Çeşme’den aday olarak önerilmesi kararı alınan Lal Denizli, 32 yaşında.

Yıllardır İzmir’de CHP Gençlik Kolları’nda aktif olarak çalışan Denizli, Pierre Loti Fransız Lisesi'nin ardından İstanbul Bilgi Üniversitesi Siyaset Bilimi Bölümü'nü bitirdi, ardından da uluslararası ilişkiler yüksek lisansı yaptı.

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