Yeniden Refah-AKP pazarlığı sürüyor: Ankara ve İstanbul'da ikişer ilçe istediler

AKP ile Yeniden Refah Partisi (YRP) arasında 31 Mart'ta yapılacak yerel seçime ilişkin ittifak pazarlıkları devam ediyor.

Yeniden Refah Partisi, AKP ile yerel seçimde işbirliği için son tarih olarak 10 Şubat'ı işaret ederken, ittifak kapsamında İstanbul ve Ankara'da ikişer ilçenin partilerine bırakılması yönündeki talebi kamuoyuna duyurdu.

ANKARA VE İSTANBUL'DA İKİŞER İLÇE

Halk TV'ye konuk olan YRP Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç, partisinin AKP ile 31 Mart 2024'te yapılacak yerel seçimlere yönelik olası ittifakına ilişkin konuştu.

Ankara’da iki ilçe taleplerinin bulunduğunu söyleyen Kılıç, “Pursaklar olabilir, Kızılcahamam olabilir. Bu bağlamda bir değerlendirme yapılabilir. Bunları kamuoyuna yansıtıyoruz ki kapalı kapılar ardında abartılı taleplerimiz varmış gibi bir algı olmasın” dedi.

ANADOLU VE AVRUPA YAKASI'NDA BİRER İLÇE İSTEDİLER

İstanbul’da ise Avrupa ve Anadolu Yakası’nda birer tane olmak üzere iki ilçe talep ettiklerini belirten Kılıç, konuya ilişkin şöyle konuştu:

“İstanbul’da Avrupa Yakası’nda bir ilçe Anadolu Yakası’nda bir ilçe olabilir. Yeniden Refah Partisi seçmenin büyükşehirlerde sandığa götürürken, kimse onları çantada keklik olarak göremez. AK Parti’ye itiraz edenlere, Büyükşehir’de AK Parti’nin adayını destekleyeceksek, Avrupa Yakası’nda şu şehir bize kalacak, Anadolu Yakası’nda bu şehir bize kalacak diyebilmeliyiz. Bunun artık gizlisi saklısı yok.

Örnek olarak söylüyorum. İsimlendirme kesinlikle yapmadık. Avrupa Yakası’nda Arnavutköy, Anadolu Yakası’nda Sultanbeyli olabilir. Ya da muadili başka ilçeler olabilir. Bunların herhangi birinde yüzde 40 oyumuz yok. İstanbul genelinde yüzde 3,5 oyumuz var. Bugün yapılan anketlerde İstanbul’un genelinde oyumuz yüzde 6-7 düzeyinde. Bir pazarlık değil, bir mutabakat arayışındayız."