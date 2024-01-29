Dosya, iddianamede 'mağdur' olan hakimin önüne gönderildi

Sarallar suç örgütünün önde gelen isimlerinden Barış Saral’ın, Çağlayan Adliyesi’nde Başsavcı Şaban Yılmaz ve eski Adalet Komisyonu Başkanı Okan Albayrak hakkındaki rüşvet iddiaları ile ilgili haberim nedeniyle başlatılan soruşturma süreci tamamlandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 27 Aralık 2023 tarihli “Mafya davasında rüşvet kavgası tutanaklarda…” başlıklı haberim üzerine resen başlattığı soruşturma üzerine, 28 Aralık’ta gözaltına alınmış ve bir günlük emniyet sürecinin ardından tutuklanıp Marmara Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na gönderilmiştim.

Hakkımda "Terörle mücadelede görev almış kişiyi hedef gösterme" suçlaması yöneltilirken, tahliyemin ardından Savcı Ahmet Kemal Kale tarafından yazılan iddianame tamamlandı.

İDDİANEMEDE, BAŞSAVCI, YARGITAY ÜYESİ VE AĞIR CEZA HAKİMİ “MAĞDUR” OLARAK YER ALDI

İddianamede, “Terörle Mücadelede Görev Almış Kişileri Hedef Göstermek”, “Kamu Görevlisine Karşı Görevinden Ötürü Alenen Hakaret” suçlarını işlediğim iddia edildi. İddianamede “mağdur” olarak, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Şaban Yılmaz, eski Adalet Komisyonu Başkanı şimdiki Yargıtay Üyesi Okan Albayrak ve hakim Murat Bircan yer aldı.

İddianamede, Yılmaz ve Albayrak, “Mafya davasında rüşvet kavgası tutanaklarda…” başlıklı haberim nedeniyle “mağdur” olarak yer alırken; hakim Bircan’ın adı, sosyal medya paylaşımım sebebiyle geçirildi.

ANAYASA’YA AYKIRI KARAR ALAN MAHKEMENİN ÜYESİ AKP’DEN ADAY ÇIKTI

Söz konusu sosyal medya paylaşımında, Anayasa Mahkemesi’nin, Gezi davası tutuklusu TİP Hatay Milletvekili Can Atalay hakkındaki tahliye kararını uygulamayan İstanbul 13'üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nin üyelerinden birinin Murat Bircan olduğunu belirtmiştim. AYM kararlarının bağlayıcı nitelikte olmasına rağmen bunu uygulamayan İstanbul 13'üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nin üyelerinden Bircan’ın, geçmişte AKP’den Samsun milletvekili aday adayı olduğunu hatırlatmıştım.

Anayasa’yı ihlal eden İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi üyelerinden olan Murat Bircan, bir zamanlar AKP’den Samsun milletvekili aday adayıydı. Gezi Davası hakimi Murat Bircan'ın eşi Arzu Bircan da FETÖ şüphelisi’ydi. @ismailsaymaz geçen sene gündeme getirmişti. Hakim Bircan'ın… December 27, 2023

Bircan’ın geçmişte AKP’den vekil adayı olmasını hatırlatmam için “hedef gösteriyor” değerlendirmesi yapan savcılık, hazırladığı iddianame ile cezalandırılmamı talep etti.

DOSYA, İDDİANAMEDE “MAĞDUR” GÖSTERİLEN HAKİMİN MAHKEMESİNE GÖNDERİLDİ

18 Ocak’ta tamamlanan iddianame, dava açılması için onlarca ağır ceza mahkemesi arasından Murat Bircan’ın üyesi olduğu İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderildi. Eğer İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi, HSK'nın aldığı karar gereği 25 Ocak-15 Mart arası dosya kabul etmeyecek olmasaydı, hakkımda yazılan iddianamede “mağdur” olarak yer alan hakim Murat Bircan’a karşı kendimi savunmak durumunda kalacaktım.

Şunu da belirtmek gerekir ki Ceza Muhakemeleri Kanunu (CMK) madde 22’ye göre, “hakim suçtan kendisi zarar görmüşse hakimlik görevi yapamaz.”