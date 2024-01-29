DEM Parti'den Santa Maria Kilisesi'ne "geçmiş olsun" ziyareti

İstanbul Sarıyer'de bulunan Santa Maria İtalyan Kilisesi'nde Pazar ayini sırasında silahlı saldırı düzenlendi. Kiliseye gelen kar maskeli iki kişi tarafından ateş açıldı, ayine katılanlar arasında bulunan Tuncer Murat Cihan adlı kişi hayatını kaybetti. Olayla ilgili 51 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Sarıyer’deki Santa Maria Kilisesi’nde dün yapılan pazar ayini sırasında düzenlenen silahlı saldırıya karşı kiliseye geçmiş olsun ve destek ziyaretleri sürüyor. Saldırıda yaşamını yitiren Tuncer Cihan için bugün Kağıthane Nurtepe Cemevi’nde tören düzenlenirken, DEM Partili bir heyet de kiliseyi ziyaret etti.

Heyette Halkların Demokratik Kongresi (HDK) Eş Sözcüsü Esengül Demir, DEM Parti İstanbul Milletvekilleri Çiçek Otlu ile Celal Fırat, İstanbul İl Eş Başkanları Gonca Yangöz ile Murat Kalmaz, Halklar ve İnançlar Komisyonu üyeleri ve parti yöneticileri yer aldı.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Sarıyer'de bulunan Santa Maria İtalyan Kilisesi'nde Pazar ayini sırasında silahlı saldırı düzenlendi. Kiliseye gelen kar maskeli iki kişi tarafından ateş açıldı, ayine katılanlar arasında bulunan Tuncer Murat Cihan adlı kişi hayatını kaybetti.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, iki katil zanlısının yakalandığını duyururken, IŞİD saldırısı ihtimaline dikkat çekerek, "Biri Tacikistanlı diğeri Rusyalı olan bu zanlıların DEAŞ'lı olduklarını değerlendiriyoruz" dedi. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç da saldırganlar ve bağlantılarıyla ilgili çok yönlü soruşturma yürütüldüğünü bildirdi.

Saldırıdan kısa süre sonra olayla bağlantısı olduğu tespit edilen kişilere ait çok sayıda adrese operasyon düzenlendi. Operasyonda gözaltına alınanların sayıları 51’e yükseldi.

Şüphelilerden 23’ü sınır dışı edilmek üzere geri gönderme merkezine teslim edilirken 28 şüphelinin ise emniyetteki işlemleri sürüyor. Şüphelilerin ifadelerinin alınmasına da başlandığı öğrenildi.