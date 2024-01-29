YSK'ya başvurdular: AKP'nin oy pusulasında 1. sırada çıkmasına CHP'den itiraz!

CHP, 31 Mart yerel seçimlerinde AKP'nin 1. sırada yer aldığı oy pusulasına ilişkin Yüksek Seçim Kurulu'na itirazda bulundu.

YSK'ya başvurdular: AKP'nin oy pusulasında 1. sırada çıkmasına CHP'den itiraz!

Yüksek Seçim Kurulu, 31 Mart 2024 tarihinde gerçekleşecek Yerel Seçimler'de partilerin oy pusulasındaki yerlerini açıklamış, AKP 1. sırada yer almıştı.

CHP'DEN İTİRAZ

CHP 31 Mart Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimi'nde kullanılacak birleşik oy pusulasında AKP'nin birinci sırada çıkmasına ilişkin Yüksek Seçim Kurulu'na itirazda bulundu.

NE OLMUŞTU?

Seçime katılacak siyasi partilerin birleşik oy pusulasındaki yerlerinin belirlenmesi için YSK Başkanlığı'nda parti temsilcilerinin katılımıyla 27 Ocak'ta kura çekimi yapılmıştı. Buna göre AKP 1, CHP 18, DEM Parti 9, MHP 31, İYİ Parti 2, Saadet Partisi 34, TKP 10, EMEP 19, TİP 32'inci sırada yer almıştı.

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