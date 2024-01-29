650 bin konut vadetmişti: CHP'li Çelik'ten AKP'nin adayı Murat Kurum'a: Önce beklenen 5 bin konutu yapsın
AKP'nin adayı Murat Kurum seçilmesi halinde 650 bin konut vadederken, CHP İl Başkanı Çelik Kurum'a "50 bin, 100 bin, 250 bin derken son olarak İstanbul’a 600 bin konut vaat edenler, önce Maltepe ve Tuzla'da 5 yıldır beklenen 5 bin konutu yapsın" göndermesinde bulundu.
Yerel seçimlere yaklaşılırken, partilerin adayları vaatlerini sıralamaya başladı.
Son olarak AKP’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum, yaptığı açıklamada 5 yılda 650 bin yatay mimari eksenli konut inşa edeceklerini söyledi.
Kurum, açıklamasında, “İstanbullulara söz, tek riskli yapı kalmayıncaya kadar koşturacağız, alın teri dökeceğiz. Bunun için de ülkemizin kaderini değiştirecek deprem dönüşüm hamlesini başlatacağız. 5 yılda 650 bin yatay mimari eksenli konut inşa edeceğiz” dedi.
CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ise, AKP’nin yurttaşlara vadettiği Maltepe ve Tuzla’daki konutların 5 yıldır tamamlanmadığını hatırlattı. Sosyal medyadan paylaşımda bulunan Çelik, Murat Kurum’un bakanlığı döneminde söz verilen ve halen tamamlanmayan konutlara isyan eden yurttaşların görüntülerini paylaştı.
Çelik, paylaşımına “Murat Kurum mağdurları seslerini duyurmaya çalışıyor. 50 bin, 100 bin, 250 bin derken son olarak İstanbul’a 600 bin konut vaat edenler, önce Maltepe ve Tuzla'da 5 yıldır beklenen 5 bin konutu yapsın. İstanbul'un bu palavralara karnı tok!” notunu düştü.
Murat Kurum mağdurları seslerini duyurmaya çalışıyor.— Özgür Çelik (@ozgurcelikchp) January 29, 2024
50 bin, 100 bin, 250 bin derken son olarak İstanbul’a 600 bin konut vaat edenler, önce Maltepe ve Tuzla'da 5 yıldır beklenen 5 bin konutu yapsın.
İstanbul'un bu palavralara karnı tok! pic.twitter.com/tqp74HrSbD