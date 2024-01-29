CHP'li Mahir Polat'ın acı günü!

CHP İzmir Milletvekili Mahir Polat’ın babası Hasan Polat yaşamını yitirdi.

CHP'li Mahir Polat'ın acı günü!

CHP İzmir Milletvekili Mahir Polat’ın babası Hasan Polat vefat etti.

Mahir Polat, babasının kaybını X sosyal medya hesabından, "Acımızın tarifi yok… Varlığından güç aldığım, ailemizin çınarı babamız Hasan Polat’ı kaybettik" sözleriyle duyurdu.

ÖZEL VE KILÇDAROĞLU'NDAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yayınladığı taziye mesajında "Yaşamını yitirdiğini büyük üzüntüyle öğrendiğim İzmir Milletvekilimiz Mahir Polat'ın babası Hasan Polat'a Allah'tan rahmet, Polat ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum" dedi.

CHP'li Mahir Polat'ın acı günü! - Resim : 1

CHP 7. Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da X sosyal medya hesabından, "Yol arkadaşımız, İzmir Milletvekilimiz Mahir Polat’ın değerli babası Hasan Polat’ın vefatından dolayı büyük üzüntü duydum. Hasan Polat’a Allah’tan rahmet, Polat ailesine başsağlığı ve sabırlar diliyorum" mesajını paylaştı.

Kaynak: Gerçek Gündem

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