"Erdoğan, İmamoğlu'na hakkını veriyor" | Özer Sencar: İmamoğlu seçimi alırsa önümüzdeki 20 yılın lideridir

Türkiye 31 Mart’ta gerçekleşecek yerel seçimler için sandık başına gidecek. Birçok ilde seçim yarışı kıyasıya geçecek fakat İstanbul’daki rekabet herkes tarafından yakından takip edilecek.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, AKP’nin adayının belli olmadığı dönemde yaptığı açıklamalarda, “rakibimi biliyorum” diyerek Cumhurbaşkanı Erdoğan’la yarışacakları mesajını vermişti.

AKP, Murat Kurum’u İBB adayı gösterdi ancak Erdoğan katıldığı her şehirde ve her programda İstanbul seçimleriyle ilgili mesaj vermeye ve İmamoğlu’nu hedef almaya devam ediyor.

“İMAMOĞLU İSTANBUL SEÇİMİNİ ALIRSA, EN AZ ÖNÜMÜZDEKİ 20 YILIN LİDERİDİR”

Medyascope Genel Yayın Yönetmeni Ruşen Çakır, “Türkiye’nin beklediği lider Ekrem İmamoğlu mu?” başlıklı yazısında MetroPOLL Araştırma’nın Başkanı Prof. Özer Sencar ile yaptığı yayını ve Özer’in tespitlerini ele aldı.

Çakır, Prof. Sencar’ın “Erdoğan şimdiye kadar karşılaştığı en güçlü rakiple karşı karşıya. İnsanlar bunu üstüne yapıştırmıyor onun. İmamoğlu’nun liderliğini görmezden geliyorlar. CHP’liler onu küçümsediler, küçük gördüler; ama Erdoğan ona hakkını veriyor. İmamoğlu İstanbul seçimini alırsa, en az önümüzdeki 20 yılın lideridir. Hattâ ben hep şunu söylüyorum, arkadaşlar da mübâlağa ettiğimi söylüyorlar: İmamoğlu bu seçimi alırsa ve siyâsî yasakla önü kesilmezse, Türkiye İkinci Cumhuriyeti’nin bânîsi olur” sözlerini aktardı.

Özer, iddialı sözlerini ayrıca “O kadar. Çok iddialı bir şey bu. Ama İmamoğlu Erdoğan’ı yenerek, sâdece Erdoğan’ı yenmiş olmayacak, Türkiye’de siyâsal İslâm’ı da yenecek” ifadeleriyle destekledi.

“İMAMOĞLU DIŞINDA ERDOĞAN’I RAHATSIZ EDEN KİMSEYİ GÖREMİYORUZ”

Deneyimli gazeteci Ruşen Çakır, Özer Sencar’a birçok açıdan katıldığını belirterek, İmamoğlu’nun Erdoğan’ın şimdiye kadar karşılaştığı en güçlü rakibi olduğu söyledi:

“Bugünün Türkiyesi’ne bakıldığında, hele muhalefetin son seçim hezimetinin ardından İmamoğlu dışında Erdoğan’ı rahatsız eden kimseyi göremiyoruz.”

“HATALAR ERDOĞAN’IN İŞİNİ ÇOK KOLAYLAŞTIRDI”

2019’daki yerel seçimleri hatırlatan Ruşen Çakır, İmamoğlu’nun o dönem seçimi kazanacağına birçok kişinin ihtimal vermediğini söyledi. “Üst üste iki kez kazandığı seçim ‘İmamoğlu realitesi’ni Türkiye’nin önüne koydu fakat öncelikle kendi partisi ve lideri Kılıçdaroğlu, ardından genel olarak muhalefet ve bir ölçüde de kendisi, onun siyasette daha güçlü bir figür haline gelmesini büyük ölçüde bilerek, bir ölçüde de bilmeyerek engelledi ya da geciktirdi” diyen Çakır “Özellikle Altılı Masa’nın ortak adayının belirlenmesi sürecinde İmamoğlu dahil tüm aktörlerin, tabii başta kendisini dayatan Kılıçdaroğlu’nun yaptığı hatalar Erdoğan’ın işini çok kolaylaştırdı” görüşünü aktardı.

“ERDOĞAN’IN İMAMOĞLU’NU NE KADAR CİDDİYE ALDIĞINI NE KADAR ÇEKİNDİĞİNİ TEK BAŞINA GÖSTERİYOR”

Ruşen Çakır, Erdoğan’ın İmamoğlu’na hakkını verdiğini belirterek, yazısını şöyle sürdürdü:

“Kendisi de İstanbul’dan tüm Türkiye’yi kuşatmış olan Erdoğan, İmamoğlu’nun iktidarını tehdit etme ihtimalini ciddiye alarak onu ilk günden olabildiğince engellemek için elinden geleni yaptı. İBB’ye çıkarılan zorluklar, iktidar medyasının ve trollerinin öncelikli hedeflerinin İmamoğlu’nu itibarsızlaştırmak olması, hakkında açılan davalar, verilen cezalar ve ‘siyasi yasak’ tehdidi bunun kanıtları. İmamoğlu’nu hedef alırken onun adını vermemeye özen göstermesi Erdoğan’ın onu ne kadar ciddiye aldığını, ondan ne kadar çekindiğini tek başına gösteriyor.”

“ÜLKE, DİNDARLARIN ÇOĞU DA DAHİL OLMAK ÜZERE ‘SİYASAL İSLAM’ DİYE BİLİNEN ŞEYDEN FAZLASIYLA YORULDU”

Sencar’ın “İmamoğlu sâdece Erdoğan’ı yenmiş olmayacak, siyâsal İslâm’ı da yenecek” görüşene büyük ölçüde katıldığını belirten Ruşen Çakır, şunları kaydetti:

“Bu ülke, dindarların çoğu da dahil olmak üzere ‘siyasal İslam’ diye bilinen şeyden fazlasıyla yoruldu ve normalleşmek istiyor. Ama muhalefet toplumun beklentilerini büyük ölçüde yanlış okudu ve her seferinde büyük hezimetler yaşadı. Eğer İmamoğlu veya bir başka lider (adayı) parti siyasetinin prangalarından kurtulabilirse toplumun bu beklentisini yerine getirebilir, aksi takdirde her şey bildiğimiz gibi devam eder.”