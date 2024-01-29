İstanbul'da son anket: Ekrem İmamoğlu ile Murat Kurum arasındaki fark dikkat çekti, 'İYİ Parti adayı' yüzde 3'ü göremedi
Gazeteci İsmail Saymaz, MetroPOLL Araştırma Şirketi'nin İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı için yürüttüğü son anketin sonuçlarını kamuoyu ile paylaştı. CHP'li Ekrem İmamoğlu ile AKP'li rakibi Murat Kurum arasında 3.6 puan fark olduğu görüldü.
Mart 2024'te yapılacak yerel seçimlere iki ay kala siyasi partiler, başta büyükşehirler olmak üzere aday belirleme süreçlerini hızlandırdı. Yarışın İstanbul ayağında AKP, CHP'li Ekrem İmamoğlu'na karşı Murat Kurum'u sahaya sürdü.
İYİ Parti 'hür ve müstakil siyaset' iddiasıyla CHP'yle yollarını ayırırken, bu süreçte Kürt seçmen ve dolayısıyla DEM Parti yeniden 'belirleyici' bir konuma geldi. Partinin İstanbul'da CHP'li İmamoğlu'na destek mi vereceği, yoksa kendi adaylarıyla mı seçime gireceği önemli bir tartışma konusu.
Sözcü yazarı İsmail Saymaz, bu kapsamda MetroPOLL Araştırma tarafından yapılan 'dört adaylı' anketin detaylarını okurlarıyla paylaştı. Hangi tarihler aralığında düzenlendiği yazılmayan ankete göre oy oranları şöyle:
Ekrem İmamoğlu: Yüzde 41,6
Murat Kurum: Yüzde 38
Olası DEM Parti adayı yüzde 5,6
İYİ Parti adayı yüzde 2,9
İYİ Partililerin yüzde 63.8'i Ekrem İmamoğlu, yüzde 24.1’i kendi adayını; DEM Partililerin ise yüzde 61.7’si kendi adayını, yüzde 34.8'i İmamoğlu'nu tercih etti.
Yüzde 11.9 da "Fikrim yok" dedi.
2019'DA NE OLMUŞTU?
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı koltuğuna 2019'da oturan İmamoğlu, o dönem Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yol arkadaşı olarak bilinen ve Türkiye'nin son başbakanı olarak kayıtlara geçen Binali Yıldırım'a karşı mücadele etmişti.
Ekrem İmamoğlu, 31 Mart 2019'da yapılan seçimi 13 bin oy farkla kazanmış; ancak rakip partinin itirazları üzerine bu seçimin iptal edilerek yenilenmesine karar verilmişti. İmamoğlu, bir kez daha gerçekleştirilen seçimde ise Yıldırım'a karşı farkı 806 bin oya çıkarmış ve mazbatasına kavuşmuştu.