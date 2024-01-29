DİSK İstanbul'da sokağa çıktı: 'Vergide adalet'

DİSK üyeleri, vergide adalet talebiyle İstanbul’da Şişli Belediyesi Ulaşım İşleri Şantiyesi’nde eylem yaptı.

Eyleme, DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, konfederasyon temsilcileri, sendika üyeleri, çok sayıda işçi ile Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin de katıldı. “İşçiyiz, haklıyız, kazanacağız”, “İnadına sendika, inadına DİSK” ve “Direne direne kazanacağız” sloganları atılan eylemde, yarın TBMM Genel Kurulu’nda CHP’nin gündeme getirmesi beklenen vergi dilimlerinin yeniden düzenlenmesine ilişkin kanun teklifi hakkında hazırlanan bildiri okundu.

“İKİ YILDIR MÜCADELE VERİYORUZ”

Burada konuşan Çerkezoğlu, Türkiye’nin dört bir yanında bildirilerin okunduğunu belirterek şunları söyledi:

“İşte biz de bugün burada konfederasyonumuz DİSK olarak bütün bağlı sendikalarımızla, bugün burada olan olmayan sendika başkanlarımız, yöneticilerimiz, şube başkanlarımız, iş yeri temsilcilerimizle birlikte ve bugün aramızda olan Şişli Belediye Başkanımız, siyasi partilerin, demokratik kitle örgütlerinin değerli yöneticileri, temsilcileriyle birlikte buradan, İstanbul’dan bir kez daha vergide adalet demek için ayaktayız. Bildirimizde her şey son derece açık ve net. Yaklaşık iki yıldır gelirde adalet, vergide adalet mücadelesi yürütüyoruz. Çünkü dünyanın en adaletsiz vergi sistemi Türkiye’de. Dünyada başka hiçbir ülke yok ki, zenginin de fakirin de işçinin de patronun da bir kilo patates, domates aldığında aynı oranda vergi ödediği başka bir ülke yok dünyada. Dünyada başka bir ülke yok ki, işçilerin ücretleri yıl içerisinde, aylar ilerledikçe artmak bir tarafa düşsün. O nedenle dünyanın en adaletsiz vergi sisteminin olduğu ülkemizde iki yıldır vergide adalet için mücadele veriyoruz.

“ANKARA YÜRÜYÜŞÜMÜZLE MÜCADELEYİ BÜYÜTTÜK”

İş yerlerinde, alanlarda, meydanlarda, vergi daireleri önünde, topladığımız binlerce imzayı götürdüğümüz Maliye Bakanlığı önünde, Meclis önünde, en son İstanbul’dan Ankara’ya yaptığımız yürüyüşle bu mücadeleyi büyüttük. Vergide adalet sağlanması için, yani az kazanandan az, çok kazanandan çok vergi alınan adil bir vergi sistemi için bir kanun teklifi de hazırladık. Meclis’e verdik. İşte bu kanun teklifi yarın Meclis’e geliyor. Vergide adalet yasamız yarın Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde görüşülecek. O nedenle ayaktayız. Ankara bizi bekliyor. Bizler bugün iş yerlerinden yükselttiğimiz bu sesi yarın Ankara’ya taşıyoruz. Yarın DİSK olarak Ankara’da, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin kapısında olacağız ve vergide adalet yasası Meclis’te görüşülürken binlerce işçi arkadaşımızın sesi, kulağı olarak Meclis’in içinde olacağız. Hepimiz göreceğiz bu ülkede işçiden, emekçiden yana olan kimmiş; kim işçinin, emekçinin ekmeğini her gün daha fazla küçültüyormuş.

“ÇEKİN ARTIK SOFRAMIZDAKİ EKMEKTEN ELİNİZİ”

O yüzden bugün buradan Türkiye Büyük Millet Meclisi’ndeki bütün siyasi partilere, Meclis’teki 600 milletvekiline sesleniyoruz. Elleriniz vergide adalet için kalksın diyoruz. Elleriniz bu ülkenin tüm değerlerini ve güzelliklerini üreten işçi sınıfının, emekçinin, emeklinin hakkı için kalksın diyoruz. Yarın orada bu yasa oylanırken bütün Türkiye işçi sınıfının gözü kulağı Meclis’te olacak. Buradan bir kez daha sesleniyoruz. Ürettiğimiz değerden payımızı almak istiyoruz. Üzerimizdeki bu adaletsiz vergi sistemine son vermek istiyoruz. İktidara da sesleniyoruz. Eğer daha fazla vergi almak istiyorsanız artık işçinin, emekçinin, emeklinin, halkın cebine atmaktan vazgeçin diyoruz. Etrafınıza bakın. O kâr rekorları şirketlere bakın. Kat be kat kâr bilançoları açıklayan bankalarınıza bakın. Çekin artık soframızdaki ekmekten elinizi. Çekin artık elinizi çoluğumuzun çocuğumuzun geleceğinden diyoruz. Buradan bir kez daha az kazanandan az, çok kazanandan çok vergi alınan adil bir vergi sistemi için, çok değil, 5 maddelik kanun teklifimizin Meclis’ten oybirliğiyle geçmesi için çağrı yapıyoruz.

“VERGİDE ADALET, DEMOKRATİK HUKUK DEVLETİNİN OLMAZSA OLMAZIDIR”

Bu süreci izlemeye devam edeceğiz. İş yerlerinde bu ülkenin tüm değerlerini üreten milyonlarca işçinin gözü kulağı sizin üzerinizdedir. Yarın Ankara’ya götürdüğümüz bu sesi soluğu, vergide adalet sağlanana kadar bu mücadeleyi büyüteceğimizi bir kez daha söylüyoruz. Gelirde, vergide, emeklilikte adalet istiyoruz. EYT’den hâlâ mağdur olan ve kısmi emeklilik bekleyen, kademeli emeklilik bekleyen arkadaşlarımız da burada. Onların sesini de Ankara’ya götüreceğiz. Bilinsin ki vergide adalet olmadan gelirde adalet olmaz. Vergide adalet, sadece adalet değildir. Vergide adalet, toplumsal huzurun ve barışın da sürdürülebilir olmasıdır. Vergide adalet; medeniyettir, demokrasidir, demokratik bir hukuk devletinin olmazsa olmazıdır. DİSK olarak bir kez daha gelirde adalet, vergide adalet, insanca yaşayacağımız bir ülkeyi hep birlikte kuracağımızı buradan bir kez daha ilan ediyoruz. Mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceğimizi ifade ediyoruz. Yolumuz açık olsun.”