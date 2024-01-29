Afyonkarahisar'da bulunan Kredi ve Yurtlar Kurumu'na (KYK) bağlı Tınaztepe Erkek Öğrenci Yurdu'nda Ülkü Ocakları İl Başkanı'na "karşılama töreni" düzenlendi.

Ülkü Ocakları Afyon İl Başkanı Oguz Kağan Diler, üniversite öğrencilerinin kaldığı ve siyasi partilerin girişinin yasak olduğu KYK yurduna törenle giriş yaptı.

Yurdun girişinde güvenlik görevlileri ve beraberindeki grup "esas duruş"a geçerek Diler’in geçişini bekledi.

Ülkücülerin simgesi "bozkurt" işaretiyle karşılanan Diler'in, daha sonra yurda girdiği ve müdür tarafından makam odasında karşılandığı belirtiliyor.

Ülkü Ocakları Başkanı'na öğrenci yurdunda karşılama töreni! Esas duruşa geçtiler January 29, 2024

ÜLKÜ OCAKLARI KARS İL BAŞKANI DERSE GİRDİ!

Öte yandan Ülkü Ocakları Kars İl Başkanı Cem Keskin'in sosyal medya platformu X'ten (Twitter) yaptığı paylaşım tepki çekti.

Cem Keskin'in ilkokul olduğu tahmin edilen bir okulda derse girerek öğrencilere ne hakkında olduğu belli olmayan 'bilgilendirme' yaptığı görüldü.

Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı paylaşıma tepki gösterdi.