İsmi Ordu Belediye Başkanlığı için geçiyordu: Eski bakan CHP’yi reddetti

Yerel seçimlere aylar kala eski bakan CHP'den ve Saadet Partisi'nden gelen adaylık tekliflerini duyurdu.

Kültür ve Turizm eski Bakanlarından Ertuğrul Günay, CHP’nin Ordu Büyükşehir Belediye Başkanlığı adaylığı teklifini geri çevirdiğini açıkladı.

Sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, “Geçen hafta CHP Ordu İl Başkanı, milletvekilleri ve sayın Genel Başkan, Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı için öneride bulunmak nezaketi gösterdiler” diyen Günay, “Şimdi bu saatte, bir parti kalıbına girebileceğimi, ‘hak, adalet ve demokrasi’ anlayışımın mevcut partilerin sınırlarına sığabileceğini sanmıyorum” ifadelerini kullandı.

Geçen hafta CHP Ordu İl Başkanı, milletvekilleri ve sayın Genel Başkan, Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı için öneride bulunmak nezaketi gösterdiler. Ardından birçok hemşehrim de bu öneriyi paylaştı.

Bir ay kadar önce Ordu’da Saadet Partisi İl Başkanı meslektaşım da bir heyetle — Ertuğrul Günay (@ErtugrulGunay) January 29, 2024

'GEÇEN BAHAR DAHA ANLAMLI OLURDU'

Günay, CHP’den önce de Saadet Partisi’nin bir ‘ortak adaylık’ teklifi getirdiğini söyledi. Tüm tekliflere teşekkür eden Günay, “Bu öneri, geçen bahar ülkemizin ‘tarafsız - bağımsız bir ortak isme’ ihtiyacı varken gelseydi, sanırım daha anlamlı olurdu” diye yazdı.

Günay paylaşımlarının tamamında şunları kaydetti:

Geçen hafta CHP Ordu İl Başkanı, milletvekilleri ve sayın Genel Başkan, Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı için öneride bulunmak nezaketi gösterdiler. Ardından birçok hemşehrim de bu öneriyi paylaştı.

Bir ay kadar önce Ordu’da Saadet Partisi İl Başkanı meslektaşım da bir heyetle ziyaretime gelmiş, ‘ortak adaylık’ konusunda düşüncemi sorma nezaketi göstermişti. Tümüne teşekkür ederim. Ben, 10 yıldır, -yanlışlara itiraz etmenin bedeli olarak- yine bağımsızım. Hiçbir partiyle ilgim yok; buna karşılık hemen her çevreden, partiden dostlarım, arkadaşlarım var.

Bu öneri, geçen bahar ülkemizin ‘tarafsız - bağımsız bir ortak isme’ ihtiyacı varken gelseydi, sanırım daha anlamlı olurdu. Şimdi bu saatte, bir parti kalıbına girebileceğimi, ‘hak, adalet ve demokrasi’ anlayışımın mevcut partilerin sınırlarına sığabileceğini sanmıyorum.

Yine de, iyi niyetle bu öneriyi dile getiren tüm arkadaşlarımıza teşekkür ederim. Millete gerçekten hizmet aşkıyla yola çıkan tüm adaylara başarılar dilerim. Ülkemizde adaletin ve huzurun egemen olduğunu -daha çok gecikmeden- görmek umuduyla sevgilerimi, saygılarımı sunarım.

Kaynak: Gerçek Gündem