Emre Belözoğlu Seçil Erzan davasına ilişkin konuştu: Bir süpermarket çalışanına güvenmedik

‘Yüksek Karlı Fon’ dolandırıcılığında, en çok zarar eden isimler arasında yer alan MKE Ankaragücü teknik direktörü Emre Belözoğlu, konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.

Belözoğlu, "Bir süpermarket çalışanına değil, banka müdürüne güvendik" ifadelerini kullandı.

Dolandırıcılık davasına ilişkili konuşan Belözoğlu, konuya ilişkin şunları söyledi:

"Biz bir bankacılık işlemi yapacağımızı düşünerek, kuzenim vasıtasıyla bir yatırıma giriştik. Daha sonra işin ikinci, üçüncü gününde renginin değişmesine şahit olduk. Bize bankacılık işlemi yapıldığına dair kağıtlar verildi. Biz yine de buna güvenmedik ve bankaya kendisini şikayet ederek, bankanın müfettişlerini getirttik. Daha sonra da polislerin gelmesini isteyerek hukuksal haklarımızı kullandık. Şu an bu sürecin takipçisiyiz. Ne yazık ki popülist bir şekilde, insanların acılarından, yaşamış oldukları sıkıntılarından beslenen bir güruh var. Onlara söyleyebileceklerim, Allah onlara vicdan versin. Burada bir süpermarket çalışanı değil, bir banka müdürünün, bankacılık işlemi yaptığını söyleyerek, elimize bankanın kendi ürettiği kağıtlarla vermiş olduğu şeylere inandık. Onun dışında söyleyecek bir şeyim yok."

Kaynak: AA