Tartıştığı eşi kapıyı açmayınca kurşun yağdırdı

Denizli’de tartıştığı eşinin kapısına dayanan şahıs, eşi kapıyı açmayınca kurşun yağdırdı.

Son Güncelleme:
Tartıştığı eşi kapıyı açmayınca kurşun yağdırdı

Denizli’de tartıştığı eşinin kapısına dayanan şahıs, eşiyle tekrar tartıştı. Eşinin kapıyı açmamasına öfkelenen şahıs, tüfekle kapıya ateş açarak kaçtı.

Olay, Pamukkale ilçesi Siteler Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Süleyman Y., 20 PV 341 plakalı motosikletiyle tartıştığı eşinin evine gitti. Eşinin kapıyı açmaması üzerine öfkelenen koca, yanında bulunan tüfekle kapıya ateş açtı. Eşinin 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarı sonrası Süleyman Y. motosikletini de olay yerinde bırakarak kaçtı.

Bölgeye sevk edilen ekipler, evde iki çocuğu ve kardeşi ile mahsur kalan kadını kurtarmak için itfaiye talep etti. Açılan ateş sonucu açılamayan kapıyı itfaiye ekipleri kırarak açtı. Elindeki tüfeği başka bir otomobile bıraktığı belirlenen şahsın olay yerinden yaya olarak kaçtığı öğrenildi. Bölgeye sevk edilen çok sayıda polis ekibi şahsı yakalamak için çalışma başlattı.

Öte yandan, Süleyman Y.’nin farklı suçlardan 30 adet suç kaydı olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İHA

Son Güncelleme:
IQ'su en yüksek 3 burç! Beyinleri ve hafızaları diğer burçlara göre daha üstün IQ'su en yüksek 3 burç! Beyinleri ve hafızaları diğer burçlara göre daha üstün
Alper Gezeravcı uzayda neler yaptığını gazetecilere anlattı Alper Gezeravcı uzayda neler yaptığını gazetecilere anlattı
TRT1 dizisinde değişim! Teşkilat dizisine flaş bir oyuncu daha katılıyor TRT1 dizisinde değişim! Teşkilat dizisine flaş bir oyuncu daha katılıyor
357 gündür kayıp olan Batuhan Güleç nerede? “Önergeyi reddeden milletvekillerine soruyorum, kendi canları kaybolsaydı yine de önergeyi reddederler miydi?” “Önergeyi reddeden vekillere soruyorum, kendi canları kaybolsaydı yine reddederler miydi?”
ÇOK OKUNANLAR
İstanbul'da son anket: Ekrem İmamoğlu ile Murat Kurum arasındaki fark dikkat çekti, 'İYİ Parti adayı' yüzde 3'ü göremedi İmamoğlu ile Kurum arasındaki fark dikkat çekti, 'İYİ Parti adayı' yüzde 3'ü göremedi
Fatih Altaylı tarih ve oran verdi: Emekliye bir zam daha yapılabilir Emekliye bir zam daha yapılabilir
Bir ayrılık daha... Galatasaray'dan İtalyan devine transfer oluyor Galatasaray'dan İtalyan devine transfer oluyor
Aldatmak akıllarına bile gelmiyor: En sadık 5 burç açıklandı Aldatmak akıllarına bile gelmiyor: En sadık 5 burç açıklandı
Motorine zam geliyor! 1 liranın üzerinde... Motorine zam geliyor! Bu geceden itibaren geçerli