357 gündür kayıp olan Batuhan Güleç nerede? “Önergeyi reddeden milletvekillerine soruyorum, kendi canları kaybolsaydı yine de önergeyi reddederler miydi?”

6 Şubat depremlerinin üzerinden 357 gün geçmesine rağmen depremzedeler hala kayıp yakınlarını arıyor. Depremin üzerinden neredeyse bir yıl geçti ancak hala yüzlerce kişi kayıp.

Hatay’ın İskenderun ilçesinde yaşayan 25 yaşındaki mimar Mustafa Batuhan Güleç, deprem sonrası kayıplardan biri. Güleç’in oturduğu Güleryüz Apartmanı’nda 29 kişi vefat etti, 11 kişi sağ olarak çıkarıldı. Ancak Mustafa Batuhan Güleç arama-kurtarma çalışmalarında bulunamadı.

“GÖRGÜ TANIĞININ İFADESİNE GÖRE BATUHAN ENKAZDAN ÇIKARILDI VE BEYAZ BİR ARABAYA BİNDİRİLDİ”

Gerçek Gündem’e konuşan Mustafa Batuhan Güleç’in annesi Sema Güleç, depremin üzerinden bir yıl geçmesine rağmen hala her yerde oğlunu aradığını söyledi.

6 Şubat’ta deprem sırasında İskenderun’da kızıyla birlikte olduğunu belirten Güleç, oğlu Batuhan’ın yalnız olduğunu söyledi. Güleç, “04.17’de depremle uyandık zaten. Hemen dışarı çıktık ve arabaya bindik. Benim ilk içime doğan Batuhan’ın yanına gitmek oldu. Buralarda yıkım yoktu. Batuhan’ın evinin oraya gittik. Ana caddeye girdiğimde bütün binaların yıkıldığını gördüm. Çok büyük bir şok yaşadım, evi bulamadık önce. Bütün evler yıkılmıştı. Karanlıktı, yağmur vardı” dedi.

Güleç, Güleryüz Apartmanı’nda son katta oturan oğlu Batuhan Güleç’in odasının yan taraftaki Merve Apartmanı’na doğru savrulduğunu söyledi.

Görgü tanığının ifadesine göre ise, sabahın ilk saatlerinde Batuhan Güleç enkazdan çıkarılıp bir battaniyeye sarıldı. Görgü tanığı kadın Güleç’in yaralanmadığını ve sadece toz toprak içinde olduğunu söyledi. Daha sonra ambulansın durdurulduğu ancak dolu olduğu için Batuhan Güleç’in ambulansa değil de beyaz bir arabaya bindirildiği söylendi.

Güleç, “Biz Batuhan’ın apartmanın önündeydik. Batuhan ambulansa bindirilmediği için oradakiler tepki göstermiş ve kızım olayı görmüş ama o kişinin Batuhan olduğunu bilmiyorduk biz o sırada çünkü biz Batuhan’ın apartmanına odaklanmıştık. Kendi binamızda aramaya başladık. Yaralıları, vefat edenler çıkardık” diye konuştu.

“BİR KADIN BANA ULAŞIP BATUHAN’I ANTALYA’DA GÖRDÜĞÜNÜ SÖYLEDİ”

Güleç, oğlu Batuhan’ın en son Antalya’da görüldüğüyle ilgili kendisine 15-20 gün önce ulaşıldığını söyledi:

“Bir kadın bana telefonla ulaşıp Batuhan’ı Antalya’da gördüğünü söyledi. Biz de buradaki savcılıktan Antalya Emniyet’ine yazı yazdık. Emniyet daha olayı araştırıyor.”

“KAYIPLARIMIZIN BULUNMASI İÇİN ÖNERGE VERİLMESİNİ İSTEDİK AMA İKİ KERE REDDEDİLDİ”

CHP, TBMM Başkanlığı’na 'Depremde kaybolan insanlar ve refakatsiz kalan çocukların sorunlarının araştırılması' için Meclis Araştırması önergesi vermiş, bu önerge AKP ve MHP oylarıyla reddedilmişti. Yani depremde kaybolanlar depremin birinci yılı dolduğunda artık kayıp değil vefat etmiş olarak sayılacaklar, kayıp statüsünden çıkarılacaklar.

Araştırma önergesinin Meclis’te iki kere reddedildiğini söyleyen Güleç, tek isteklerinin kayıplarının bulunması olduğunu ifade etti:

“Biz zaten bu süreçte ilk iş olarak Deprem Mağdurları ve Kayıp Yakınlarıyla Dayanışma Derneği’ni (DEMAK) kurduk. Meclis’e gittik, kayıplarımızın bulunması için bir önerge verilmesini istedik çünkü bizim gücümüz yetmiyordu. Her tarafa ulaşamıyorduk ama bu önerge iki kere reddedildi. Biz yine enkaz altında bırakıldık, bunu beklemiyorduk. Biz kayıplarımızın bulunmasını istiyoruz, fazla bir şey istemiyoruz.”

“BU ÖNERGEYİ REDDEDEN MİLLETVEKİLLERİNE SORUYORUM, KENDİ CANLARI KAYBOLSAYDI YİNE DE ÖNERGEYİ REDDEDERLER MİYDİ?”

Önerge verilmezse Bakanlıklarla görüşülüp randevu alınmaya çalışılacağını belirten Güleç, randevu almanın ise çok zor olduğunu ifade etti.

1 Şubat’ta Ankara’da tüm kayıp ailelerin katılımıyla bir basın açıklaması yapılacağını söyleyen Güleç, ”Bir şekilde canlarımızı aramaya devam edeceğiz. Biz canlarımızı bulmak istiyoruz, bu önergeyi reddeden milletvekillerine soruyorum. Kendi canları kaybolsaydı yine bu araştırma önergesini reddederler miydi acaba? Lütfen bize yardım etsinler, önergeyi kabul etmiyorlarsa bile bir şekilde yardım edip taleplerimizi yerine getirsinler ve bizim canlarımızı bulsunlar” dedi.

Kaynak: Gerçek Gündem