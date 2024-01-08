Hatay'a gönderilen yardımların notları gözleri doldurdu: Çocuklarıma giydirmediğim hiçbir şeyi göndermedim

6 Şubat depremlerinden ağır hasar alan Hatay ayağa kalkmaya çalışırken, şehre ulaştırılan yardımlardaki notlar gözleri doldurdu.

Son Güncelleme:
Hatay'a gönderilen yardımların notları gözleri doldurdu: Çocuklarıma giydirmediğim hiçbir şeyi göndermedim

Geçtiğimiz yılın en yürek dağlayan olaylarından biri olan 6 Şubat depremlerinden ağır bir yıkıma uğrayan şehirlerinden başında Hatay geliyordu.

Hatay’da, kentteki ihya ve inşa çalışmaları aralıksız devam ediyor.

Kentin eski günlerine dönebilmesi için devlet kurumları tarafından hummalı çalışmalar yürütülmeye devam ederken, bir yandan da afetzede vatandaşların ihtiyaç duydukları yaşam malzemeleri destekleniyor.

Devlet kurumları depremzede vatandaşları bir an olsun yalnız bırakmazken, yardımsever vatandaşlarda bölge halkını unutmuyor.

Antakya’da yaşayan depremzede Mete Erdahan ve arkadaşları da sosyal medya üzerinden gelen yardımları afetzede vatandaşlara ulaştırıyor. Asrın felaketinin 12. ayında unutulmayan afetzede vatandaşlar için gelen yardım kolilerinin içinden çıkan notlar ise duygulandırmaya ve yürekleri ısıtmaya devam ediyor.

Çocuklar için gönderilen yardım kolilerinin içinden çıkan notların kendilerini duygulandırdığını belirten Mete Erdahan, “Deprem sonrası biz bir yere gitmedik, memleketimizdeydik. Bu günlerde depremin 11. ayını geride bırakmış olduk. İnsanların kalbi hala Hatay’da, memleketimizi unutmuyorlar ve bizleri yalnız bırakmıyorlar. Bize yardım göndermeye devam ediyorlar. Biz de bu yardımları, ürünleri tasnif edip ihtiyaç sahiplerine ulaştırmaya çalışıyoruz. Zaman zaman duygulu anlar yaşıyoruz. Gelen koli ve paketlerin içerisinde; çok duygulu ve anlamlı notlar çıkıyor. O notu gördüğümüzde çok duygulandık. Buradan tüm hayırseverlere teşekkür etmek istiyorum” dedi.

Kaynak: İHA

Etiketler
Hatay Deprem 6 Şubat depremleri
Son Güncelleme:
Sayıştay raporunda ortaya çıktı: Kurulduğundan beri faaliyete geçmedi... TRT Anten A.Ş.'yi neden kapatmıyor? Kurulduğundan beri faaliyete geçmedi: TRT Anten A.Ş.'yi neden kapatmıyor?
FOX TV'nin iddialı dizisi adres değiştirdi! Kızıl Goncalar hedef alınmıştı FOX TV'nin iddialı dizisi adres değiştirdi! Kızıl Goncalar hedef alınmıştı
Aras Bulut İynemli'den çarpıcı Atatürk çıkışı! İlk kez bu görüşleri paylaştı Aras Bulut İynemli'den çarpıcı Atatürk çıkışı! İlk kez bu görüşleri paylaştı
İfadeye çağırılmıştı: Gazeteci Seyhan Avşar'a yurt dışına çıkış yasağı Gazeteci Seyhan Avşar'a yurt dışına çıkış yasağı
ÇOK OKUNANLAR
MasterChef All Star'da şampiyon belli oldu MasterChef All Star'da şampiyon belli oldu
Son anketlerden AKP'ye kötü haber: Ekrem İmamoğlu ile Murat Kurum arasındaki oy farkı dikkat çekti İmamoğlu ile Kurum arasındaki oy farkı dikkat çekti
Emeklilere banka promosyonunda yeni senaryo: Rakam verildi, 'artış çok ciddi' Emeklilere banka promosyonunda yeni senaryo
Milyonlarca SSK ve Bağ-Kur emekli maaşına 'ek zam' iddiası: Masada neler var? SSK ve Bağ-Kur emekli maaşına 'ek zam' iddiası
İslam Memiş elinde altın olanları uyardı: "Yeni zirveler gelecek" İslam Memiş elinde altın olanları uyardı