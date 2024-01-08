Sayıştay raporunda ortaya çıktı: Kurulduğundan beri faaliyete geçmedi... TRT Anten A.Ş.'yi neden kapatmıyor?

CHP Adana Milletvekili ve TBMM Kamu İktisadi Teşebbüsleri Komisyonu Üyesi Orhan Sümer, “Sayıştay Raporlarına yansıyan TRT’nin iştiraki Anten A.Ş’nin usulsüzlüklerine dikkat çekti. Sümer, “Saray İktidarı kamu kurumlarını yolsuzlukla yönetiyor" ifadelerini kullandı.

AKP DÖNEMİNDE TAVAN YAPAN YOLSUZLUKLAR

Sümer açıklamasında, “Bugün hangi ihaleyi incelesek hangi dava dosyasına baksak, nerede bir doğrudan alım planlaması yapılmış hepsinin altının iktidara yakın şirketler çıkıyor. Nedense hepsinde belirli başlı usulsüzlükler ve yolsuzluklar tespit ediliyor. Defalarca şikayet edilmesine rağmen ranttan beslenenler ne yazık ki doymuyorlar. Türkiye yapılan araştırmalara göre birçok konuda geriye gidiyor. Ancak yolsuzluk konusunda açık ara birinci durumdayız. Bu düzeni mutlaka değiştirmek zorundayız” diye konuştu.

'TRT ANTEN A.Ş.’Yİ NEDEN KAPATMIYOR?'

Orhan Sümer, her geçen gün AKP iktidarının yolsuzluklarıyla karşı karşıya kalındığına dikkat çekerek, "Memura, emekliye, asgari ücretliye maaş artışı yaparken kılı kırk yaran iktidar iş kendi bürokratına veya yandaşına gelince har vurup harman savuruyor. Geçtiğimiz hafta yayımlanan Sayıştay raporlarında ortaya çıkan bir konuyu sizlere aktarmak istiyorum TRT 2012 yılında kendisine bağlı bir iştirak kuruyor. TRT ve karasal yayın statüsüne sahip yayıncı kuruluşlar tarafından kurulan bu şirketin adı Anten A.Ş. Amacı: televizyonların ve radyoların yapacakları yayınları, tek bir verici tesis üzerinden ortak kurulan veri kanalı ile sağlamak. Peki ne oluyor: Sayıştay raporuna göre şirket kuruluşundan bu yana geçen 12 sene içerisinde aktif bir faaliyet içine giremediği gibi kuruluş amacıyla ilgili tek bir işe dahi imza atmıyor. Bu şirketin yönetim kurulu üyeleri var. Bu şirketin mali tabloları var. Bu şirketin kuruluş sermayesinin karşılayamayacağı kadar borcu var. Sayıştay şirketin kapatın diyor. Ancak birileri inatla şirketi açık tutuyor. Şimdi bu israf değil de nedir? Bu yandaş bürokratlara ikinci – üçüncü - beşinci maaş için kaynak yaratmak değil midir?” dedi.

'BİRİLERİ EVİNE EKMEK ALAMIYOR, BİRİLERİ DE 5 MAAŞ BİRDEN ALIYOR'

Sümer sözlerini “Emekliye vereceği üç kuruş zam için TÜİK rakamlarını eğip bükenler buralardaki israfı görmüyorlar mı? Vatandaş evine kömür alamaz durumdayken kamu kaynaklarını umarsızca harcamak, yetim hakkına girmiyor mu? Millet evine ekmek alırken 3 kere hesap yaparken vatandaştan toplanan vergileri harcamayı kendisine hak bilip lüks hayat yaşayanlar günü geldiğinde mutlaka hesap verecekler” ifadeleriyle noktaladı.

Kaynak: Gerçek Gündem