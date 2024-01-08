AKP toplantısından izlenimler: 'Enerjisi düşüktü, bilinen heyecan yoktu'

Siyasi partiler, Mart 2024'te düzenlenecek yerel seçimler öncesi sürdürdüğü 'strateji' çalışmalarında son dönemece girdi. Bu kapsamda AKP, dün itibariyle 26 şehirde adaylarını açıkladı.

Murat Kurum'un da İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı'na aday gösterildiği tanıtım toplantısı ve burada sarf edilen sözlerin yankıları sürerken, TV100 yazarı Erdoğan Aktaş'tan dikkati çeken bir yorum geldi.

Organizasyonun daha öncekiler gibi 'gümbür gümbür' olmadığını dile getiren gazeteci, salonda bir 'hava eksikliği' olduğunu söyledi: "Ya da belki enerjisi düşüktü demek daha doğru olur."

Aktaş, konuyla ilgili konuştuğu bazı partililerin de kendisiyle aynı düşüncede olduğunu kaydetti.

AKP'li bir dostunun "Bir yorgunluk olduğu muhakkak. Bir de adayın geç açıklanması bu psikolojik ortamı destekledi" dediğini aktaran köşe yazarı, Ülke TV Genel Yayın Yönetmeni Hasan Öztürk'ün ise duruma farklı bir pencereden yaklaşarak "Salon daha çok bürokrat ağırlıklı katılımcılardan oluşmuş. Enerjinin düşük olması, heyecanın yansımaması bu yüzden" dediğini anlattı.

Erdoğan Aktaş devamında "Olabilir. Fakat yine de alışılan, bilinen, benim de zaman zaman tanık olduğum heyecanın salonda olmaması çok ilginçti. Hele ki, İstanbul adayının açıklanacağı toplantıda" görüşünü dile getirdi.