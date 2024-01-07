AKP’de İstanbul muamması: Murat Kurum tebrikleri erkenden kabul etti, Ali Yerlikaya mı istemedi?

14 - 28 Mayıs'ta düzenlenen cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerinde önceki yıllara göre bariz bir şekilde oy kaybı yaşadığı görülen AKP'de yerel seçim hesaplarının titizlikle ele alındığı anlaşılıyor. İktidar partisinin, özellikle İstanbul ve Ankara'yı ana muhalefetten geri almanın yollarını tartıştığı biliniyor.

İstanbul'daki temayül yoklamalarında mevcut büyükşehir belediye başkanı Ekrem İmamoğlu'na karşı öne çıkan isimler, eski Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile Fatih Belediye Başkanı Ergün Turan'dı. Ancak son günlerde, özellikle anket firmalarıyla yapılan görüşmeler sonrası İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın adı da 'güçlü bir şekilde' anılmaya başlanmıştı.

Öyle ki gazeteci İsmail Saymaz, iki gün önce SZC TV yayınında mevcut havayı şöyle anlatıyordu:

"Bugünlerde Hangi AK Partiliye sorsam, güvendiğim kaynaklar, daha önce Ali Yerlikaya'nın İçişleri Bakanı olacağını söyleyen kaynağım - o zaman söyledim ve oldu - şimdi Ali Yerlikaya'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı olacağını söylüyor. Ben 'yüzde 70' diyorum. Yüzde 30, Fatih Belediye Başkanı Ergün Turan. Belediye deneyimi var, TOKİ deneyimi var. Karadenizli ve ılımlı bir insan. Kendisini tanımam bilmem, duyduğum kadarıyla. Bu ikisi olmazsa kim olur? Murat Kurum. Adı hala gündemde (...)"

Kulislerdeyse Yerlikaya'nın adaylık meselesine "Dimyat'a pirince giderken evdeki bulgurdan olma riski nedeniyle" soğuk baktığı ifade ediliyordu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Belediyecilik konusuna neden soğuksun?" diye sorduğu, buna karşılık "Efendim talimatınız her ne olursa onu yaparım, ama polemik- atışmaların bana göre olmadığını düşünüyorum" yanıtını aldığı da popüler olmayan iddialar arasında.

RESMİ AÇIKLAMADAN ÖNCE 'SIZMASI' DİKKAT ÇEKTİ

AKP resmi olarak İstanbul adaylarını bugün, Ankara adaylarını ise 15 Ocak'ta kamuoyu ile paylaşacak.

Ancak dün gece sürpriz bir gelişme yaşandı. Adem Metan, Mehmet Akif Ersoy ve Saymaz gibi gazeteciler kişisel X (eski adıyla Twitter) hesaplarında peş peşe yayınladıkları mesajlarda, partinin Murat Kurum'a İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı'na aday gösterildiğini bildirdiğini söylediler.

İlerleyen saatlerde ise Kurum'un tebrikleri kabul ettiği görüntüler sosyal medyada dolaşıma girdi: "İnsanlarımızın deprem riski kaygısını hep birlikte ortadan kaldırmak için sokak sokak, mahalle mahalle dolaşacağız."

Adaylığın partinin ilanından önce 'sızdırılması', büyük çoğunluk tarafından şaşkınlıkla karşılandı.

YERLİKAYA MI İSTEMEDİ, ADAYLIĞI KABUL MÜ GÖRMEDİ?

Bugüne dek kulislerden yansıyanlar göz önünde bulundurulduğunda gündeme gelen ilk soru; "Yerlikaya mı istemedi, yoksa adaylığı kabul mü görmedi?" oldu.

Az önce sözünü geçirdiğimiz duyumlara ek olarak, Yerlikaya'nın göreve geldiğinden bu yana kullandığı üslupla hem muhalefet partilerinin hem de seçmenlerin 'beğenisini kazanan' bir isim olmasının parti içinde tartışmalara yol açtığı öne sürülüyor.

29 Ekim'de yayımladığı videoda Mustafa Kemal Atatürk'le ilgili sözleri de muhalif cenahta övgüyle karşılanmıştı.

Bu durum son olarak bir dönem Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın metin yazarlığını da üstlenen AKP'li Aydın Ünal'ın eleştirisinde gözler önüne serilmişti.

Hatırlayalım; Galatasaray ve Fenerbahçe arasında Suudi Arabistan'da oynanması planlanan Süper Kupa finali, sahaya pankart ve Atatürk tişörtüyle çıkma isteğinin reddedilmesi üzerine bir krize evrilmiş; iki takım da aynı gece Riyad'dan İstanbul'a dönmüştü.

Sosyal medya kullanıcıları birbiri ardına Atatürk'le ilgili paylaşımlar yapmış, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da attığı bir tweetle destek vermişti.

Ünal'ın ise bu mesaja tepkisi şöyleydi: "CHP iktidara mı geldi, nedir, gece darbe mi oldu yoksa?"

CHP iktidara mı geldi, nedir, gece darbe mi oldu yoksa? https://t.co/fWdF4h9veY — Aydın Ünal (@_aydinunal) December 30, 2023

Tüm bu gelişmeler birlikte ele alındığında, İstanbul adayının belirlenmesi sürecinin perde arkasında yaşananlar merak konusu oldu.