AKP yarışa start verdi: İstanbul’da Murat Kurum resmileşti, 25 ilde kimler devam, kimlerle yollar ayrıldı

AKP yerel seçim startını verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla Haliç Kongre Merkezi'nde aday tanıtım toplantısı yapan AKP, 12'si büyükşehir olmak üzere 26 şehirdeki adayını açıkladı.

AKP'nin İBB adayı eski Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum oldu. Erdoğan, adayların açıklanacağı toplantı öncesi Murat Kurum ile görüştü.

Ayrıca Haliç Kongre Merkezi'nde olanlar, Kurum'u tebrik etti.

Eskişehir adayı ise İYİ Parti'den istifa eden Milletvekili Nebi Nebi Hatipoğlu oldu. Muğla adayı ise eski CHP Milletvekili Aydın Ayaydın oldu.

Erzurum, Düzce, Bingöl, Kocaeli ve Rize'de mevcut başkanlar yeniden aday gösterildi.

Partisinin 31 Mart Yerel Seçimlerindeki yol haritasını paylaşan Erdoğan, bir konuşma gerçekleştirdi.

Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:

"Sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Aday açıklama toplantımıza teşrifleriniz için hepinize teşekkür ediyorum. Aşkınız için, sevdanız için her birinize şükranlarımı sunuyorum. Sözlerimin hemen başında, geçtiğimiz günlerde vefat eden Balıkesir İl Gençlik Kolları Başkanımız Hüseyin Uysal'ı rahmetle yad ediyorum. 6 Şubat depremlerinde kaybettiğimiz 50 bini aşkın vatandaşımızın her birini rahmetle anıyorum.

'GALATA KÖPRÜSÜ'NDE DİMDİK DURAN 250 BİN KARDEŞİME CANI GÖNÜLDEN TEŞEKKÜR EDİYORUM'

İsrail'in alçakça saldırıları sonucu şehit düşen çoğu kadın ve çocuk 23 bin Filistinli kardeşlerime Allah'tan rahmet diliyorum. İçimizdeki İsrail muhipleri rahatsız olsa da, birileri istiyor diye biz mazlumlara sırtımızı asla dönmeyeceğiz. Bugün Suriye'de Kudüs'te Irak'ta ne işiniz var diyenlere inat Filistinli kardeşlerimizin yanına dimdik duracağız. Yeni yıla Galata Köprüsü'nde dimdik duran 250 bin kardeşime canı gönülden teşekkür ediyorum.

'ÇÖPTEN, ÇAMURDAN, ÇUKURDAN İSTANBUL'UMUZU NASIL TEMİZLEDİYSEK, TÜM İLLERİMİZDE BU TEMİZLİK İÇİN YOLA ÇIKTIK'

Bugün burada, 31 Mart 2024 seçimlerinde partimizi temsil edecek 11 büyükşehir ve 15 belediye başkan adayımızı tanıtmak için buradayız. Adaylarımıza şimdiden başarılar diliyorum. Adaylarımızın her birini kapsamlı istişareler sonucunda belirledik. Esasen bizim belediyecilikteki müktesebatımız yeni değildir. 30 yıllık birikime ve donanıma sahibiz. Gerçekten de 1994 yılından itibaren ülkemizde yeni bir belediyecilik felsefesini hayata geçirmiş bir kadroyuz. Vesayet güçlerinin tüm engellemelerine rağmen, belediyecilikte adeta destan yazdık. Yerel yönetimlerde bir referans haline geldik. Şehirlerimizin makus tarihlerini nasıl tersine çevirdiysek, ülkemizin demokrasi eksikliğini gidermek için harekete geçtik. Çöpten, çamurdan, çukurdan İstanbul'umuzu nasıl temizlediysek, tüm illerimizde bu temizlik için yola çıktık.

Partimizden kuruluşundan sadece 15 ay sonra girdiğimiz 3 Kasım 2002 seçimlerinde milletimizin teveccühü ile iktidara geldik. 21 yılı aşkın süredir iktidarımızı kesintisiz sürdürüyoruz. 28 Mayıs'ta milletimizden 5 yıl daha yetki aldık. 31 Mart'ta gerçek belediyecilik faaliyetini yerine getirecek adaylarla milletimizin karşısına çıkacağız. Muhalefet partilerindeki belediyelerin kötü yönetilmesinin faturasını milletimiz ödemesin diye biz ödüyoruz. Bunun için adaylarımızı tespit ederken, şehirlerinin her anında yanında olacak isimleri seçmeye dikkat ettik. İl ve ilçelerdeki vatandaşlarımıza da bir çağrımız var. 31 Mart'ta kadar durmak yok, yola devam diyoruz. Muhalefetin ideolojik dayatmaları sebebiyle hak ettikleri hizmetlerden mahrum kalan vatandaşlarımıza mecbur değilsin, değişsin diyoruz. Bahane değil, çözüm peşinde koşan, kendi bireysel amaçlarının değil şehrinin gündemiyle yatıp kalkacak belediye başkan adaylarıyla milletimizin karşısına çıkıyoruz.

'GECE GÜNDÜZ SAHADA OLACAĞIZ'

15 Ocak Pazartesi günü seçim beyannamemizi hazırlayacağımız büyük bir tören yapacağız. Burada seçim startını vererek gece gündüz sahada olacağız. AKP ve Cumhur İttifakı olarak 31 Mart'ta seçim zaferlerine en büyük halkayı ilave edeceğimize inanıyoruz. Belediyecilikte yeni bir dönemin kapılarını aralayacağız. Dünyada yerel demokrasinin doğrudan millet iradesiyle işlediği pek az ülke vardır. Şehrinin belediye başkanlarını, mahalle ve köy muhtarlarını belirleyecek vatandaşlarımıza şimdiden şükranlarımızı sunuyoruz. Milletimizin tercihi ne olursa olsun başımızın üstünde yeri vardır. Oy renginden dolayı millete hakaret etmek asla olmaz. Biz sadece vatandaşlarımıza oylarını eser ve hizmet siyasetinden yana kullanmalarını tavsiye etmekle mükellefiz. Seçimlerin ve seçilecek adayların şimdiden hayırlı olmasını diliyorum.

'ÖZGÜR EFENDİYİ DE ÖZGÜRLEŞTİRECEĞİZ'

Siyasi hayatımızın her safhasında bunlarla karşılaştık, mücadele ettik. Bu milletin ne cumhuriyetle ne de cumhuriyetin banisi Mustafa Kemal Atatürk'le bir derdi yoktur. Türkiye bu tuzağa düşmeyecek bir ülkedir. Her karışı terle ve kanla sulanmış vatan toprakları üzerinde meydanın boş olmadığını göstermek boynumuzun borcudur. Riyad'dan size ekmek çıkmak. Tişörtleri farklı bir şekilde boyamak size ekmek kazandırmak. Samimiyseniz bunu ülke genelinde yerli ve milli olarak ifade edin. Bizi üzen ülkemizin 2. büyük partisi hüvviyetine sahip CHP'nin Türkiye düşmanlarına kuyruk olmasıdır. Bu partinin emanetçi genel başkanı milleti tahrik ederek, parti içi iktidar kavgasını unutturmaya... Bundan başka bir işe yaramıyor. 31 Mart seçimlerinde Özgür efendiyi de özgürleştireceğiz. Biz kendisinin zincirlerinden kurtularak özgürleştirmesini isteriz. Bu zatın gidişatı şu anda pek de iyi gözükmüyor. Daha bismillah demeden, anayasal düzene kastetmekten 18 yıl ceza almış bir teröristi adeta Meclis'ten cezaevine tünel kazarak kurtarma peşinde düşüyor. Siyaset her kişinin değil, er kişinin hakkıdır. Fatih'in fethettiği İstanbul'u muradına kavuşturacağız.

'İSTANBUL'UN KAYBEDECEK BİR 5 YILI DAHA OLMADIĞINA İNANIYORUZ'

El ele vererek İstanbul'u fetret devrinden çıkaracağız. Yapacak çok işimiz, ülkemize kazandıracak çok eserimiz, milletimize verecek çok hizmetimiz var. Milletimize yapılacak her bir hizmeti ibadet şuuruyla yapacağız. İstanbul muradına kavuşacak. İstanbul'un kaybedecek bir 5 yılı daha olmadığına inanıyoruz."

ADAYLAR

AKP'nin açıkladığı adaylar ise şöyle:

Büyükşehirler

İstanbul - Murat Kurum (Yeni aday)

Eskişehir - Nebi Hatipoğlu (Yeni aday)

Aydın - Mustafa Savaş (AKP Aydın milletvekili)

Balıkesir - Yücel Yılmaz (Mevcut Başkan)

Bursa - Ali Nur Aktaş (Mevcut Başkan)

Denizli - Osman Zolan (Mevcut Başkan)

Erzurum - Mehmet Sekmen (Mevcut Başkan)

Kocaeli - Tahir Büyükakın (Mevcut Başkan)

Muğla - Aydın Ayaydın (Eski CHP milletvekili)

Ordu - Mehmet Hilmi Güler (Mevcut Başkan)

Samsun - Halit Doğan (Çarşamba Belediye Başkanı- Mevcut başkan Mustafa Demir yerine aday gösterildi)

İller

Artvin - Mehmet Kocatepe (Eski Başkan)

Bingöl - Erdal Arıkan (Mevcut Başkan)

Bitlis - Nesrullah Tanğlay (Mevcut Başkan)

Çanakkale - Jülide İslenderoğlu (Eski AKP milletvekili)

Çankırı - Hüseyin Filiz (Eski AKP milletvekili-İsmail Hakkı Esen yerine aday gösterildi)

Düzce - Faruk Özlü (Mevcut Başkan)

Edirne - Belgin İba (Mevcut İl Başkanı)

Elazığ - Şahin Şerifoğulları (Mevcut Başkan)

Giresun - Aytekin Şenlikoğlu (Mevcut Başkan)

Isparta - Şükrü Başdeğirmen (Mevcut Başkan)

Kastamonu - Tahsin Babaş (Eski belediye başkanı- Mevcut başkan MHP'li Rahmi Galip Vidinlioğlu)

Rize - Rahmi Metin (Mevcut Başkan)

Sinop - Yakup Üçüncüoğlu (AKP İl Genel Meclis Başkanı)

Tokat - Eyüp Eroğlu (Mevcut Başkan)

Yalova - Mustafa Tutuk (Mevcut Başkan)

Kaynak: Gerçek Gündem