Büyük depremin beklendiği İstanbul'da, imar barışının savunucusu aday

Kaçak ve usule uygun inşa edilmeyen yapılara imar affı kapsamında Yapı Kayıt Belgesi verilmesinden övünerek bahseden eski Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, AKP'nin İBB aday oldu.

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Gerçek Gündem-Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla 6 Haziran 2018’de Resmi Gazete’de yayımlanan karar ile 6 milyon konut 'İmar Affı' kapsamında yapı kayıt belgesi almıştı.

10 Temmuz'da Mehmet Özhaseki'den görevi devralan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, imar affının yürütücülerindendi.

6 Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6'lık depremlerinde 10 ilde ciddi yıkımlar olmuştu.

Yıkımların ardından aklan ilk gelen "İmar Affı" olmuştu.

Murat Kurum, CHP'li Mahmut Tanal'ın soru önergesine verdiği yanıtta, son imar affından 5 milyon 849 bin konut ve 1 milyon 237 bin ticari olmak üzere 7 milyon 86 bin adet bağımsız bölümün yararlandığını açıklamıştı.

Depremden olumsuz olarak etkilenen Malatya'da, 22.329 adet Yapı Kayıt Belgesi düzenlendiği bilgisi verilmişti.

İSTANBUL'DA ADAY

2019 tarihinde, milyonlarca kaçak yapıya verilen Yapı Kayıt Belgesi'ni öven ve NASA'nın "Ayakkabıyla bile girilmemeli" dediği Salda Gölü'ne iş makinelerinin girmesine öncülük eden Murat Kurum, AKP'nin İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkan adayı oldu.

'ONU YAKALAMAKLA BAŞLASIN'

Gazeteci Timur Soykan, Kurum'un Maraş'ta Ezgi Apartmanı'nın yıkımından sorumlu MÜSIAD Başkanı Sami Kervancıoğlu ile çekilmiş bir fotoğrafını paylaşarak şunları söyledi:

"Murat Kurum AKP İstanbul adayı olmuş. İlk sözü İstanbul ve deprem olmuş. Aşağıdaki fotoğrafta 35 kişiye mezar olan Ezgi Apartmanı'nın yıkılmasından sorumlu olan eski Kahramanmaraş MÜSIAD Başkanı Sami Kervancıoğlu ile. Sami Kervancıoğlu firari. Onu yakalamakla işe başlasın."

DEPREM BEKLENİYOR

Kuzey Anadolu Fay hattının yakınında bulunan İstanbul'da, yurtiçi ve yurtdışındaki uzmanların uyarılarına göre büyük bir deprem bekleniyor.

Tahminlere göre olası bir Marmara depreminde İstanbul'da 750 bin binanın risk altında olduğu söyleniyor.

Kaynak: Gerçek Gündem

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