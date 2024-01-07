Kulis: AKP'nin Gaziantep, Konya ve Muğla adayları da belli oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Gaziantep ve Konya'da mevcut başkanları yeniden aday gösterme kararı aldığı iddia edilirken Muğla'da Prof. Dr. Aydın Ayaydın'ın ismini açıklayacağı öne sürüldü.

Son Güncelleme:
Kulis: AKP'nin Gaziantep, Konya ve Muğla adayları da belli oldu

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi’nde 12’si büyükşehir, 28 belediye başkan adayının isimlerini açıklayacak. Sonraki hafta da yeni adaylar açıklanacak.

Murat Kurum, AKP'nin İBB adayı olduMurat Kurum, AKP'nin İBB adayı olduSiyaset

Dün, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı Murat Kurum’a tebliğ edilmişti. Kurum'un seçim ekibiyle yaptığı konuşma da sosyal medyada paylaşılmıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 3 büyükşehirde daha hangi isimleri aday göstereceğinin belli olduğu öne sürüldü.

Habertürk'te yer alan bilgilere göre Gaziantep’te mevcut başkan Fatma Şahin’i, Konya’da da mevcut başkan İbrahim Altay’ı yeniden gösterme kararı alan Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP’li Osman Gürün’ün yönetimindeki Muğla Büyükşehir Belediyesi için siyaset, iş ve finans dünyasının tanınmış ismi Prof. Dr. Aydın Ayaydın’ı aday gösterecek.

Etiketler
Recep Tayyip Erdoğan Murat Kurum Muğla Gaziantep Konya
Son Güncelleme:
Murat Kurum, AKP'nin İBB adayı oldu Murat Kurum, AKP'nin İBB adayı oldu
Büyük fırsatlar elde edecek 3 burç! Para onlara bu yıl kene gibi yapışacak Büyük fırsatlar elde edecek 3 burç! Para onlara bu yıl kene gibi yapışacak
AKP'den 'yerel seçimde ittifak' açıklaması AKP'den 'yerel seçimde ittifak' açıklaması
Ceza üstüne ceza yemişti! Kızıl Goncalar’ın akıbeti ne olacak? Ceza üstüne ceza yemişti! Kızıl Goncalar’ın akıbeti ne olacak?
ÇOK OKUNANLAR
Kulis: AKP'nin Gaziantep, Konya ve Muğla adayları da belli oldu AKP'nin Gaziantep, Konya ve Muğla adayları da belli oldu
Meteoroloji'den çok sayıda kente uyarı! Gök gürültülü sağanak bekleniyor Meteoroloji'den çok sayıda kente uyarı!
Feci kaza! Otomobil ikiye bölündü: 1 ölü, 4 yaralı Otomobil ikiye bölündü! 1 ölü, 4 yaralı
İstanbul'da korkunç kaza! Otomobil karşı şeride geçti: 4 kişi hayatını kaybetti Otomobil karşı şeride geçti: 4 kişi hayatını kaybetti
Devrim Özkan ile Lucas Torreira ayrıldı: Fotoğrafları sildiler Büyük aşk bitti! Fotoğrafları sildiler, takibi bıraktılar...