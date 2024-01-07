Kulis: AKP'nin Gaziantep, Konya ve Muğla adayları da belli oldu

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi’nde 12’si büyükşehir, 28 belediye başkan adayının isimlerini açıklayacak. Sonraki hafta da yeni adaylar açıklanacak.

Dün, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı Murat Kurum’a tebliğ edilmişti. Kurum'un seçim ekibiyle yaptığı konuşma da sosyal medyada paylaşılmıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 3 büyükşehirde daha hangi isimleri aday göstereceğinin belli olduğu öne sürüldü.

Habertürk'te yer alan bilgilere göre Gaziantep’te mevcut başkan Fatma Şahin’i, Konya’da da mevcut başkan İbrahim Altay’ı yeniden gösterme kararı alan Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP’li Osman Gürün’ün yönetimindeki Muğla Büyükşehir Belediyesi için siyaset, iş ve finans dünyasının tanınmış ismi Prof. Dr. Aydın Ayaydın’ı aday gösterecek.