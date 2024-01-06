Murat Kurum, AKP'nin İBB adayı oldu

AKP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayının Murat Kurum olduğu açıklandı. Kurum'un adaylığı yarın resmen açıklanacak.

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Murat Kurum, AKP'nin İBB adayı oldu

2024 Yerel Seçimleri hazırlıkları tüm hızıyla devam ediyor. Dün CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu'nun lansmanı yapılmış, gözler AKP'nin adayına çevrilmişti.

AKP'nin İBB adayının ise yarın açıklanmasını bekleniyor.

MURAT KURUM İBB ADAYI

AKP'nin İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ya da eski bakan Murat Kurum'un aday olarak belirlemesi iddia edilirken; gazeteci İsmail Saymaz dikkat çeken bir açıklama yaptı.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Saymaz, "Murat Kurum’a İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı olduğu AK Parti tarafından bildirildi" ifadelerini kullandı.

Kurum söz konusu gelişmenin ardından ilk açıklamasını yaptı.

KURUM'DAN İLK AÇIKLAMA

Gazeteci Mehmet Yetim sosyal medya hesabından Kurum'un açıklama yaptığı videoyu paylaştı.

Kurum videoda, "İnsanlarımızın deprem riski kaygısını hep birlikte ortadan kaldırmak için sokak sokak, mahalle mahalle dolaşacağız" ifadelerini kullanıyor.

Etiketler
Murat Kurum Ekrem İmamoğlu AKP
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