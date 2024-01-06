Bahçeli, AYM'nin Can Atalay kararına uymayan Yargıtay'a sahip çıktı!

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, TİP Hatay Milletvekili Can Atalay hakkında Anayasa Mahkemesi'nin (AYM) 'hak ihlali' kararına uymayan Yargıtay 3. Ceza Dairesi'ne sahip çıktı. Bahçeli, "Yargıtay'ın şerefli hakimlerini tebrik ediyorum" dedi.

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Bahçeli, AYM'nin Can Atalay kararına uymayan Yargıtay'a sahip çıktı!

Yargıtay 3. Ceza Dairesi, Anayasa Mahkemesi'nin (AYM) tutuklu TİP Hatay milletvekili Can Atalay hakkında verdiği ikinci ihlal kararının hukuki değeri olmadığını belirterek, karara uymadı.

Yargıtay'ın karara uymamasını MHP Genel Merkezi'nde gerçekleşen 'Liderlik ve Siyaset Okulu 19. Dönem Sertifika Töreni'nde değerlendiren MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Yargıtay'ın verdiği kararı destekliyoruz. Yargıtay'ın şerefli hakimlerini tebrik ediyorum" dedi.

"REJİM ARAYIŞI YOK, OLMASI DÜŞÜNÜLEMEZ"

Hilafet tartışmalarına da değinen Bahçeli, "Türkiye Cumhuriyeti'nin rejim arayışı yoktur, olması düşünülemez. Anayasa'nın 1'inci maddesi devletin şeklini tanımlar. Kuruluş ruhuna, hukuki idaresine, felsefesine, karar ve ilkelerine sonuna kadar sahip çıkacağız. Her türlü polemiğin de karşısında duracağız. Hilafet tartışmasını kamçılayanların, alarm zilleri çalanların hepsi hastalıklıdır" ifadelerini kullandı.

"SOSYAL MEDYA ZEHİRLİDİR"

Sosyal medyada yazılanlara tepki gösteren Bahçeli, "Sosyal medya taşınması imkansız bir yüktür ve zehirlidir. Sosyal medya milli ve manevi hayatımızı çürütmeye başlamıştır. Dedikodu ve fitnenin demokrasiyle ilgisi yoktur. Sosyal medya vasıtasıyla açıklanan doğrulara itibarımız bile kalmayacaktır. Bir taşı 10 bin defa havaya atsanız uçmayı öğretemezsiniz. Kuştan taş, taştan kuş olmaz" diye konuştu.

Kaynak: Gerçek Gündem

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Devlet Bahçeli MHP Can Atalay Yargıtay 3. Dairesi Türkiye İşçi Partisi - TİP Anayasa Mahkemesi (AYM)
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